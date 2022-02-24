شاور.. مبادرة مصرية لتطوير التصميم المعماري المصري لمواجهة الأوبئة.. فيديو

قال المهندس وليد صلاح الدين استشاري في المباني المستدامة والخضراء ، إن هناك توجيهات حديثة في العمارة تهدف إلي إقامة مباني صحية وهذا سيساعدنا في المستقبل للحماية من الهجمات الوبائية وهذا من خلال استخدام مواد معينة في البناء تمنع دخول الميكروبات والفيروسات .

واضاف وليد صلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن استخدام الملح بنسب كبيرة في البناء يساعد علي قتل الميكروبات هذا بالإضافة إلي أن النحاس والينك أيضا يقللون من دخول الميكروبات والفضة والعالم الأن يتجه إلي استخدام هذه المواد في البناء .

ومن جانبها أوضحت رشا السيد أستاذ التصميم العمراني بجامعة برمنجهام في بريطانيا ، إن مبادرة " شاور " يمكن تطبيقها في مصر وستساعد في مواجهة التحديات المناخية وصدور المبادرة يتزامن مع إقامة مصر لمؤتمر المناخ القادم .

وقالت باربارا ماكوفكا المديرة التنفيذية لبرنامج اكاديمية الاستدامة الدولية في المانيا ، إن مشروع تطوير التصميم المعماري المصري لمواجهة الأوبئة مهم خلال هذه الفترة بسب استضافة مصر إلي مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ وهذا من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعمل عليها مصر هذه الفترة .