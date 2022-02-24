وسم القلب.. تعرف على تفاصيل ألبوم فهد الكبيسي

ينتظر الفنان فهد الكبيسي ، طرح أحدث ألبوماته الغنائية وسم القلب‬، خلال الفترة القليلة المُقبلة، إذ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام- برومو الألبوم ولم تكشف عن موعد صدوره.

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- تفاصيل ألبوم الفنان فهد الكبيسي المرتقب طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ويتكون ألبوم فهد الكبيسي الجديد، من 8 أغنيات، وهي على النحو التالي:

أغنية ⁧‫الرزايا‬⁩، وهي من ‏كلمات: ⁧‫يوسف الشطي‬⁩، ‏ألحان: بشار الشطي‬⁩، ‏توزيع: ربيع الصيداوي، إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أغنية‫ غريبة‬⁩ ‏من كلمات: فيصل السديري، ‏ألحان: سهم ، ‏توزيع: عصام الشرايطي‬⁩، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن⁩، ‏مكساج: جاسم محمد

أغنية ⁧‫شاغل التفكير‬⁩ من ‏كلمات: الأماني، ‏ألحان: عبدالله المناعي‬⁩، ‏توزيع: هشام السكران‬⁩، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أغنية ⁧‫وسَّم القلب‬⁩ من ‏كلمات: الأماني، ‬⁩‏ألحان: عبدالله المناعي، توزيع: سيروس عيسى، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أغنية ⁧‫وسَّم القلب‬⁩ من ‏كلمات: الأماني، ‬⁩‏ألحان: عبدالله المناعي، توزيع: سيروس عيسى، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد. أغنية ⁧‫انت بس‬⁩ من ‏كلمات: ⁧‫عبير الشوق، ‏ألحان: عبدالله المناعي، ‏توزيع: سيروس عيسى، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

‏أغنية شسولف لك‬⁩ من ‏كلمات: حمد غريب الشمري‬⁩، ‏ألحان: عبدالله المناعي‬⁩، ‏توزيع: مهند سيف‬⁩،

‏إيقاعات: إبراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

‏إيقاعات: إبراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد. أغنية ماتشوفه عيوني‬⁩ من ‏كلمات: عبدالرحمن العبيدان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: عصام الشرايطي، ‏مكساج: جاسم محمد.

أغنية وط صوتك من ‏كلمات: رزان، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أغنية من نفانا من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أحدث أغاني فهد الكبيسي

في سبتمبر 2021، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية تونا بدري للفنان فهد الكبيسي ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعبر تطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية تونا بدري من كلمات: صمت، ألحان: سلطان خليفة، توزيع موسيقي: عبادي الكبيسي.

كلمات أغنية تونا بدري للفنان فهد الكبيسي

تونا بدري تونا بدري على اول لقى مرت دقيقه وعيني عاجزه تخفي الحقيقه جذبني شي بعيونك ما اقدر اخبي حلم كان اللقا واصبح حقيقه دامك نبض قلبي وليه اعيقه ما اقدر اخبي

ابتدى عمري وقلبي هم لقى للحب طريقه خذني ودني يمك دقيقه قول اني صرت مجنونك كون شي مني روحي ونبض هالقلب وعشيقه واسقني مشاعرك الرقيقه كون شي مني

خذ بقى عطري ابيك تشمني لاجتك ضيقه وتذكر اني لقلبك صديقه وفدا لك انت وهمومك بسألك عني كيف تشوفني باول دقيقه بحت بكل مافيني حقيقه ما اقدر اخبي

مشاركة فهد الكبيسي في «جرامي»

وكان فهد الكبيسي قد رشح في 2018 لجائزة "World Music Album" كأول فنان خليجي للمنافسة على جوائز الجرامي العالمية عن ألبومه "أنت عشق"، ضمن الحفل الكبير الذي أقيم بمدينة نيويورك.

حول مشاركته في حفل توزيع جوائز الجرامي، أكد فهد الكبيسي في بيان له آنذاك أنه تشرف بهذه المشاركة التي تدوّن له في أرشيف هذه المسابقة العالمية كأول فنان عربي وخليجي يرشح للفوز بجوائز الحفل.

وأضاف: "كنت أتمنى ان أكون من بين المرشحين للفوز في النهائيات وأن أحصل على جائزة من جوائز هذا الحدث الكبير، ولكن من المستحيل أن أشارك لأول مرة وأنافس على الجوائز أو أن أستطيع الحصول على جائزة".

وتابع: "لكن في كل الأحوال تشرفت بكوني أول خليجي وعربي يشارك في هذا الحفل الكبير، واتمنى في المستقبل أن أنال شرف الحصول على جائزة من جوائز "الجرامي" العالمية".