ثيران يقتحمون منزل عائلة ويصيبون طفلا وجدته في هجوم مروع | فيديو

كشفت لقطات صادمة، لحظة إصابة طفل وجدته بالاذى حين اقتحم ثلاثة ثيران بوابة حديقة منزلهما، خلال دخولهم في صراع بري عنيف أمام بيت العائلة المكوبة في شمال الهند.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" نجت شابة دون أن تصاب بأذى بعد أن قفزت بوضوح عندما اقتحمت الحيوانات بوابات الحديقة في ريواري بولاية هاريانا.



رصدت الشابة الخطر المحدق بأسرتها وسرعان ما أبعدت طفلها عن الطريق، وندفعت لإغلاق البوابات المعدنية ، ولكن بعد جزء من الثانية، حطم إحدى الثيران البوابة عندما دخل في صارع من ثورين اخرين امام بوابة المنزل المنكوب.

واوضحت الصحيفة أن أحد الثيران الثلاثة حطمقفل البوابة الهش بقرونه القوية، لتفقد الشابة السيطرة على البوابة ويقدم أحد الثيران على جدة الشابة في رأسها لتطرحها أرضًا ليصاب ايضا طفل العائلة الصغير بالاذى خلال صراع الثيران الذي اطاح بوابة منزلهما

واضحت الصحيفة أن الطفل وجدته نقلوا إلى المستشفى ،لكنهما لم يصابتا بجروح خطيرة وفقا لمصادر محلية.

وفقًا لصحيفة إيكونوميك تايمز، هناك أكثر من 70 مليون ثور في السوق في الهند ، إلى جانب أكثر من 200 مليون بقرة ، وتشير الأدلة إلى أن الأرقام آخذة في النمو.

وافادت الصحيفة ذاتها أن الحيوانات تلعب دورًا مهمًا في المعتقدات الدينية للبلاد وهي مشهد مألوف تتساقط في الشوارع.

فيما ذكرت صحيفة Indian News أنه تم القبض على 576 حيوانًا ضالًا في شوارع Rewari وإرسالها إلى Gaushala المحلي - وهو مركز يتم فيه رعاية الأبقار. المشكلة معترف بها من قبل مجلس المدينة.