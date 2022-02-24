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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: حالة بدر بانون ونبيل كوكا مطمئنة وتقترب عودتهما

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل الحالة الصحية لـ بدر بانون نجم الفريق خلال الفترة الحالية.

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن بدر بانون متواجد في القاهرة منذ ٤٨ ساعة وخضع مساء أمس لأشعة الرنين المغناطيسي عند أحد أفضل المراكز الطبية وسيتم معرفة النتيجة اليوم مشددا أن هناك حالة من الراحة والاطمئنان من جانب الجهاز الطبي بشأن نتيجة الأشعة. 

 

وأضاف أن ما حدث لبانون هو تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد حيث أنها أثرت على القلب وأصابته بالتهاب بسيط مشددا أن فور التأكد من سلامته سيعود المران بشكل تدريجي لحين التأكد من سلامته التامة. 

 

وتابع أن الأطباء نصحوا بانون بالراحة لمدة شهرين وهو ما نفذه وابتعد عن الكرة والضغط العصبي طوال تلك المدة. 

 

وأكمل أن ما حدث مع بانون ينطبق على أحمد نبيل كوكا نجم الفريق حيث أنه سيعود للمران الجماعي فور ظهور نتيجة الأشعة والتأكد من سلامته. 

احمد شوبير القلب أون تايم سبورت بدر بانون فيروس كورونا الأهلى الحالة الصحية

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