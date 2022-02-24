نهاد سمير: مشروعات مصر لتحقيق التنمية المستدامة ألهمت كثيرا من دول العالم

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن التنمية هي أساس التقدم، ومصر من أهم الدول التي وضعت مخططا واضحا ومحددا لتنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تحقق مفهوم التنمية المستدامة.

وأضافت "سمير"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن تلك المشروعات أصبحت ملهمة للعديد من دول العالم، كما أنها حصلت على إشادة من قبل كبرى المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة.

وأوضحت أن كل تلك المشروعات كانت من أجل المواطن المصرى وتحسين معيشته والحد من الفقر، منها القضاء على الجوع وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وإتاحة التعليم وجودة الخدمات الصحية والأساسية وتحسين البنية وغيرها.

من جانبها، قالت الإعلامية داليا أيمن، إن مفهوم التنمية المستدامة يعتبر مفهوما يتطلب تحقيق عمل كبير وتخطيط ومتابعة، ومن أجل ذلك قررت مصر فى أول عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كل أصحاب المصلحة من شركاء التنمية، وبشكل يتواكب مع المتغيرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي.