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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يبحث مع السفير الأرمينى إقامة مؤتمر علمي أكاديمي مشترك

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بمكتبه، هراتشيا بولاديان سفير أرمينيا بمصر، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية بين جامعة القاهرة والجامعات الأرمينية، وذلك بحضور الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب، والدكتورة سهير الدويني مديرة مركز الدراسات الأرمينية.

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وناقش الطرفان، خلال اللقاء، توسيع نطاق التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الأرمينية في مجالات علمية مختلفة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجانبين، وزيادة دعم وتفعيل أعمال مركز اللغة الأرمينية بكلية الآداب، بالإضافة الى إقامة مؤتمر علمي أكاديمي مشترك حول القضايا العلمية.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على الانفتاح على الثقافات الأخرى، وتبادل المعارف، والاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة، وترسيخ العلاقات العلمية والبحثية مع الجامعات العالمية باعتباره أحد مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة.

 

من جانبه، قال هراتشيا بولاديان، إن مصر لها مكانة خاصة لدى دولة أرمينيا، لأن الأرمن تواجدوا في مصر على مر التاريخ واندمجوا في الثقافة المصرية وتعايشوا مع الشعب المصري بشكل كبير، مشيدًا بالمكانة الأكاديمية والعلمية العريقة والمرموقة التي تتميز بها جامعة القاهرة على المستوى الأكاديمي الدولي.

  

ودعا سفير دولة أرمينيا الدكتور محمد الخشت، لزيارة دولة أرمينيا والجامعات الأرمينية ومن بينها جامعة يريفان، وتجديد اتفاقية التعاون مع جامعة القاهرة.

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