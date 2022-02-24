اليوم.. منتخب ناشئي اليد يواجه رومانيا ببطولة البحر المتوسط

يلتقي المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد مواليد 2004 اليوم في الرابعة والربع عصرًا بنظيره الروماني، ضمن منافسات اليوم الرابع ببطولة البحر المتوسط، والتي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجاري.

وتعد هذه المباراة هي سابع مباريات منتخب ناشئي اليد في بطولة البحر المتوسط، حيث يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

ويتصدر المنتخب الإسباني جدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة، يليه المنتخب المصري برصيد 22 نقطة، ثم كرواتيا برصيد 18 نقطة، ويحل مونتينيجروا في المركز الرابع برصيد 17.5 نقطة.

ويأتي منتخب اليونان في المركز الخامس برصيد 14.5 نقطة، ثم رومانيا برصيد 12 نقطة، ويحل منتخب إيطاليا سابعًا برصيد 7 نقاط، يليه تركيا ثامنًا برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب الكويت جدول الترتيب بدون نقاط حتى الآن.

ويشارك بالبطولة 9 منتخبات هم: مصر وتركيا وكرواتيا واليونان وإيطاليا والكويت ومونتينيجرو ورومانيا وإسبانيا، وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني للناشئين ببطولة البحر المتوسط نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، ويضم الجهاز الفني مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا، ومحي صلاح مدربًا لحراس المرمى، ومحمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، وعمرو عصام أخصائي العلاج الطبيعي.

قائمة منتخب ناشئي اليد في بطولة البحر المتوسط

و تضم قائمة اللاعبين 18 لاعبًا هم : يوسف وليد - يوسف ناجي - محمد أشرف - محمد عماد - ياسين عبد المنعم - أحمد حسام - كريم زكريا - فيدال فهمي - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - معاذ عزب - هشام فاروق - محمد صلاح - عمر عدلان - محمد عبد الغني - بلال ابراهيم - محمد مؤمن.