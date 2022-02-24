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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: الهجوم الروسي على أوكرانيا عدوان خطير.. وألمانيا: سندفع ثمنا باهظا

اجتياح روسي لأوكرانيا
اجتياح روسي لأوكرانيا

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد كسر كل قواعد القانون الدولي.

وقالت بيربوك إن "روسيا رفضت اقتراحنا لإجراء محادثات"، محذرة: "سندفع ثمنا باهظا إن لم نتحرك الآن".

وحثت وزيرة الخارجية الألمانية الرعايا في أوكرانيا على ضرورة مغادرة البلاد، مضيفة: "من لا يستطيع فعل ذلك عليه اللجوء لمكان آمن".


كما اعتبرت أيضا الخارجية البريطانية العملية العسكرية ضد أوكرانيا عدوان خطير للغاية وانتهاك للقانون الدولي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه شن هجوما على أوكرانيا في خطاب متلفز في وقت مبكر من يوم الخميس ، ما أثار إدانة دولية.

وحذر بوتين الدول الأخرى من أن أي محاولة للتدخل في العمل الروسي ستؤدي إلى "عواقب لم يروها من قبل".

وقد سمع دوي انفجارات كبيرة قبل الفجر في كييف وخاركيف وأوديسا حيث شجب زعماء العالم بدء الغزو الروسي الذي قد يتسبب في خسائر فادحة ويطيح بحكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطيا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي إلى 8 قتلى و9 مصابين حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الروسية 'استهدفت وسائل الدفاع الجوي للجيش الأوكراني' ، مضيفة أن البنية التحتية للقواعد العسكرية الأوكرانية "معطلة".

وحسب "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع إنها الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، وأن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة"، مشددة إلى عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني، منذ قليل، أن البلاد تتعرض لهجوم مدفعي وذلك على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار.

ومن جانبه، فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية ، قائلاً إن روسيا استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وأن الانفجارات تسمع في جميع أنحاء البلاد.

وقال زيلينسكي إنه تحدث للتو مع الرئيس جو بايدن وأن الولايات المتحدة تحشد الدعم الدولي لأوكرانيا.

وحث الأوكرانيين على البقاء في منازلهم وعدم الذعر.
قال وزير الخارجية الأوكراني ، دميترو كوليبا ، إن روسيا شنت 'غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا'.
 

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