خبز الشوفان والموز بالمقادير والخطوات

إذا كنت تخططين للتخلص من وزنك الزائد فيمكنك الاعتماد على خبز الشوفان لأنه يساعد على منحك الشبع ويساعدك على التخلص من الوزن الزائد إليك طريقة تحضير خبز الشوفان بالمقادير والخطوات.

سوف تحتاج:

1½ كوب موز (مهروس)

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب شوفان

1 كوب سكر بني

نصف كوب سمن

كوب زبيب مفروم (اختياري)

نصف كوب من حليب اللوز غير المحلى

2 بيضة (مخفوقة)

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة زبدة غير مملحة

نصف ملعقة صغيرة معجون فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة مسحوق قرفة



طريقة التحضير:

1-سخني الفرن إلى 176.6 درجة مئوية

2- تدهن صينية وتوضع جانبا .

3- تمزج الكريمة والسكر البني باستخدام حامل كهربائي أو خلاط يدوي ثم يضاف البيض تدريجيا البيض ومعجون الفانيليا. اخفقي المزيج حتى يصبح رقيقًا.

4-يُنخل الدقيق لجميع الأغراض والشوفان وصودا الخبز والملح والقرفة في المزيج الرقيق. وتضاف شرائح الموز والحليب اللوز.

5-يُضاف الزبيب ويُسكب ا في صينية لمدة 50-60 دقيقة حتى يتحول لون الرغيف إلى اللون البني ويخرج الرغيف من الفرن ويغطي واتركيه جانباً لمدة خمس دقائق.

6-قطعي الخبز إلى شرائح وقدميه مع البيض المخفوق وكوب من عصير البرتقال الطازج.

