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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات لبنان .. طريقة عمل خبز الزعفران والثوم

خبز الزعفران
خبز الزعفران

يعد خبز الزعفران من أشهر أكلات لبنان المنتشرة في مختلف بلاد الشام حيث تتمتع بمذاق شهي ولذيذ وتمتلك قيمة غذائية عالية .

نقدم لكم طريقة عمل خبز الزعفران والثوم بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .

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مقادير خبز الزعفران والثوم
3 كوب دقيق 

ربع كوب لوز مطحون 

ربع ملعقة صغيرة سكر 

ملعقة كبيرة خميرة 

ربع ملعقة صغيرة ملح 

بشر برتقال 

نصف ملعقة زعفران 

ربع كوب حليب

 نصف كوب عصير برتقال 

نصف كوب زبدة 

3 بيضات 

للحشو: ثوم 


طريقة عمل خبز الزعفران والثوم
* قلبي فصوص الثوم في قليل من الزيت حتى يحمر واخلطي مكونات العجين باستخدام عجانة كهربائية حتى تصبح لديكي عجينة متماسكة طرية

* افردي العجينة واحشيها بالثوم وضعيها في قالب خبز مرشوش بالدقيق ثم ضعيها فرن درجة حراراته 200 مئوية حتى تنضج ثم قطعي خبز الزعفران شرائح وقدميه.

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