من وصفات الخليج.. طريقة عمل خبز محلى التمر

يعد الخبز المحلى بالتمر من الأصناف التقليدية في منطقة الخليج، وما يميزه استخدام التمر كمحلي لهذه الوصفة مما يكسبه لونه الداكن المميز، بالإضافة إلى طعمه ومذاقه الذي يفضله كل من يتذوقه.





إقرأ ايضا | حلوى يمنية.. طريقة عمل بنت الصحن





وقد الشيف سنان بطرس طريقة عمل خبز محلى التمر ، والذي يستخدم فيه الزعفران وماء الورد، مع إضافة نكهة محببة للخبز و يجعله رقيقا وهش يتم تناوله مع القهوة، وهي أحد طرق التقديم في دول الخليج.





طريقة عمل خبز محلى التمر





مكونات طريقة عمل خبز محلى التمر





2 و 3\4 ك طحين ابيض

3\4 ك طحين اسمر

1 م ص خميره

1\4 م كربونات الصودا

2 ملعقة كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة دبس تمر

1/4 ملعقة صغيرة زعفران منقوع ب 1 م ك ماء ورد

1\3 ك ماء

1\2 ك تمر عجوة

1\2 ك حليب ساخن جدا





خلطة الوجه





1 ملعقة كبيرة ماء

1 ملعقة كبيرة سكر

1\4 م ص كربونات الصودا

سمسم غير محمص





طريقة عمل خبز محلى التمر





1- نخلط التمر و الحليب و نتركه جانبا.





2- ننقع الزعفران بماء الورد لمدة 10 دقائق.





3- نخلط نوعي الطحين و الخميرة و الكربونات و السكر و دبس التمر.





4- نضيف خليط التمر و الحليب و منقوع الزعفران و نعجن لمدة 10 دقائق.





5- نغطي العجين و نتركها كي تتخمر مدة ساعه (لن يزداد حجم العجين كثيرا).





6- نقسم العجينه الى كرات صغيرة كل كرة نبسطها بأيدينا كالقرص ونمسح الوجه بخليط السكر و الماء و كربونات الصودا.





7- باصبعنا نضغط على الوجه لعمل حفر بالأقراص ونرشها بالسمسم ونتركها تخمر لمدة نصف ساعة.



