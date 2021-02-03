حلوى يمنية.. طريقة عمل بنت الصحن

تعتبر طريقة حلوى بنت الصحن من أشهر الحلويات في اليمن، وهي نوع من انواع المخبوزات اللذيذة والمفيدة، وفي السطور التالية سنقوم بذكر طريقة عمل بنت الصحن بالتفصيل و باستخدام مكونات بسيطة وسهلة من داخل مطبخك.
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وقدم الشيف سنان بطرس عبر صفحته الرسمية طريقة عمل بنت الصحن، والذي يعتبر مخبوزات مضاف إليها العسل تعطيها مذاقا مميزا، ومختلفا، وسميت بنت الصحن لانها تخبز في صينية مفرودة تشبه الصحن.
طريقة عمل بنت الصحن
مقادير طريقة عمل بنت الصحن
4 اكواب دقيق
3/4 كوب زبدة او سمن مذاب
3 بيضات
2 ملعقة طعام فانيلا
1/2 كوب ماء دافئ+ 1/4 كوب ماء
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة طعام سكر
رشة ملح
للتشكيل:
1/4 كوب سمن مذاب
حبوب القزحة أو حبة البركة
طريقة عمل بنت الصحن
1- تخلط الخميرة والسكر و1/4 كوب الماء الدافئ
2- يخلط الطحين مع 1/2 كمية السمن وخليط الماء والخميرة وتعجن جيدا (5 دقائق)
3- تترك لترتاح ساعة ثم تقسم الى 7 كرات
4- تدهن صينية غير عالية الحواف بالسمن جيدا
5- نبدأ بفرد كل كرة من العجين لتصبح رقيقة جدا وتدهن بالسمن وتوضع بالصينية
6- تكرر العملية ببقية العجينة وتوضع فوق بعضها البعض مع دهنها بالسمن
7- يدهن الوجه بالسمن وترش بحبة البركة
8- تخبز في فرن حار على 180 درجة لتصبح ذهبية، ثم تقسم بنت الصحن مثلثات وتقدم مع العسل.