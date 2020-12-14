ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بتاكل حلويات كتير.. 3 طرق غير تقليدية للتوقف عنها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:32 م
بتاكل حلويات كتير..
بتاكل حلويات كتير.. 3 طرق غير تقليدية للتوقف عنها
Advertisements
حياة عبد العزيز
هل تشعر دائمًا بالحاجة إلى تناول الحلويات بعد وجبات الطعام مباشرة؟، نحن جميعًا نحب الحلويات والرغبة في تناولها بعد الانتهاء من وجباتك. 

وهناك سبب علمي وراء اشتهاء جسمك للحلويات بعد الوجبات، وتبدأ عملية الهضم في جسمك على الفور وتتطلب طاقة، نظرًا لارتفاع الطاقة في الجسم، فإنك تتناول السكر وهو أسرع مصدر للطاقة يمكن أن يحصل عليه جسمك.

وقدم موقع "timesofindia"، مجموعة طرق التي يمكنك من خلالها تجنب تناول الحلويات بعد كل وجبة:

اقرأ ايضا:

1- إذا وجدت نفسك تستسلم لرغباتك، فمن الأفضل تنظيف أسنانك على الفور، نكهة معجون الأسنان ستغير مذاق فمك وسيجنبك طعم النعناع بعد المذاق من تناول أي شيء.

2- دائمًا ما يكون تناول الحلوى الطبيعية بدلًا من الحلويات المصنوعة من السكر المعالج خيارًا جيدًا، تناول الفراولة أو المانجو، فهي ليست صحية فحسب، بل ستشبع أيضًا رغباتك، يمكنك أيضًا تناول الزبادي المختلط بالعسل، وهو حلوى جيدة إلى حد ما في نهاية الوجبة.

3- ترك المائدة على الفور هو بديل آخر يمكنك محاولة تجنب الرغبة الشديدة في تناولة، قم بسرعة من على مائدة الطعام بمجرد أن تكمل وجبتك لتتجنب الرغبة في تناول شيء حلو، يمكنك المشي أو الجري، سيساعدك هذا في تشتيت ذهنك وستختفي الرغبة الشديدة تلقائيًا في غضون بضع دقائق.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف تسيطر على شراهة الأكل بسبب التوتر؟

للمبتدئين في الريجيم.. 5 أشياء مهمة لفقدان الوزن

اضرار الأكل قبل النوم وعلاقته بالكرش

لو عاوز تخس.. 5 طرق للتفريق بين الجوع والرغبة في تناول الطعام

أكلات الشتاء الدسمة .. 3 طرق للتخلص من سموم الجسم

أسرع طريقة لزيادة الوزن في 7 أيام

ترشيحاتنا

نفاد مبيعات aptera car أول سيارة كهربائية في العالم لا تحتاج لشحن .. شاهد

مصر تدين استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالسعودية

استقالة سيلفا نبيل عضو مجلس النواب من حزب المصريين الأحرار

إيران تهدد بـ "رد ناري" بعد رحلة القاذفات النووية الأمريكية حول أراضيها

العين الإماراتي يحسم جدل رحيل لابا كودجو لـ الأهلي مقابل حسين الشحات

إحداثيات غريبة تظهر عليه.. اكتشاف "مونوليث" جديد يثير فضول العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتاكل حلويات كتير.. 3 طرق غير تقليدية للتوقف عنها

إحداثيات غريبة تظهر عليه.. اكتشاف "مونوليث" جديد يثير فضول العالم

كيف تتأكد من إصابتك بمرض النقرس