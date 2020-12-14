بتاكل حلويات كتير.. 3 طرق غير تقليدية للتوقف عنها

هل تشعر دائمًا بالحاجة إلى تناول الحلويات بعد وجبات الطعام مباشرة؟، نحن جميعًا نحب الحلويات والرغبة في تناولها بعد الانتهاء من وجباتك.





وهناك سبب علمي وراء اشتهاء جسمك للحلويات بعد الوجبات، وتبدأ عملية الهضم في جسمك على الفور وتتطلب طاقة، نظرًا لارتفاع الطاقة في الجسم، فإنك تتناول السكر وهو أسرع مصدر للطاقة يمكن أن يحصل عليه جسمك.





وقدم موقع "timesofindia"، مجموعة طرق التي يمكنك من خلالها تجنب تناول الحلويات بعد كل وجبة:





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1- إذا وجدت نفسك تستسلم لرغباتك، فمن الأفضل تنظيف أسنانك على الفور، نكهة معجون الأسنان ستغير مذاق فمك وسيجنبك طعم النعناع بعد المذاق من تناول أي شيء.





2- دائمًا ما يكون تناول الحلوى الطبيعية بدلًا من الحلويات المصنوعة من السكر المعالج خيارًا جيدًا، تناول الفراولة أو المانجو، فهي ليست صحية فحسب، بل ستشبع أيضًا رغباتك، يمكنك أيضًا تناول الزبادي المختلط بالعسل، وهو حلوى جيدة إلى حد ما في نهاية الوجبة.





3- ترك المائدة على الفور هو بديل آخر يمكنك محاولة تجنب الرغبة الشديدة في تناولة، قم بسرعة من على مائدة الطعام بمجرد أن تكمل وجبتك لتتجنب الرغبة في تناول شيء حلو، يمكنك المشي أو الجري، سيساعدك هذا في تشتيت ذهنك وستختفي الرغبة الشديدة تلقائيًا في غضون بضع دقائق.









