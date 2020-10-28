حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل جوزية الهند الملونة

يحتفل المصريون بذكرى مولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، بتناول أنواع معينة من الحلويات خلال هذا الموسم من بين الأصناف الحديثة نسبيا هي جوزية الهند أو الجوزية الملونة والتي يحبها الكبار والصغار.



