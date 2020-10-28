حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل جوزية الهند الملونة

يحتفل المصريون بذكرى مولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، بتناول أنواع معينة من الحلويات خلال هذا الموسم من بين الأصناف الحديثة نسبيا هي جوزية الهند أو الجوزية الملونة والتي يحبها الكبار والصغار.
بعض الاسر لم تتمكن من شراء حلويات المولد حتى الان سواء بسبب ارتفاع سعرها أو الانشغال في ضغوط الحياة، وفي نفس الوقت تمتلك ربة الأسرة متسع من الوقت لإعدادها داخل البيت.
نقدم لكم طريقة عمل جوزية الهند كالمحترفين بشكل سريع وذلك من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير جوزية الهند
3 أكواب جوز هند
ملعقة كبيرة زبدة
زبيب
لون طعام صحي أصفر وبرتقالي
العسل
نصف كيلو عسل أو كيلو عسل جلوكوز
طريقة عمل جوزية الهند
* في اناء على النار ضعي جوز الهند المبشور مع العسل والزبدة وقلبي جيدا.
* ضعي اللون وقلبيهم جيدًا واتركيهم قليلا .
* حضري الصينية وبطنيها بورق نايلون مدهون بزيت طهي وتفرد عليه الجوزية.
* اتركى حتى تتماسك ثم قطعيها بالسكين حسب الشكل الذي ترغبين فيه وبالهنا والشفا.