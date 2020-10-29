دون زيادة وزن.. 5 أسرار لتناول حلويات المولد

يبدأ اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي، واعتاد الجميع على تناول الحلويات الشهية، وهى حلاوة مولد النبي «الملبن والفولية والحمصية» التى تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، ولكن اليوم سنعطي لكم مفاتيح سريعة لتناول حلويات المولد بأمان بأقل خسائر أو زيادة في الوزن، كشفت عنها الشيف غادة التيلى، والتي من أبرزها:

1- تناول الكثير من المياه بما لا يقل عن 3 لترات طوال اليوم، للحفاظ على مستوى السكر بالدم، حتى لا يزيد بتناول حلويات المولد وهو ما يسبب الجوع فيما بعد.



2- تقسيم كمية حلويات المولد المرادة حتى يتم تناولها على مدار اليوم مع الحفاظ على تقطيعها إلى قطع صغيرة، ما يقلل الكمية بشكل عام.

3- من الممكن الاعتماد على تناول حلويات المولد فقط دون تناول وجبات أخرى طوال اليوم، أو الاكتفاء بتناول الفاكهة الغنية بالألياف مع الحلويات حتى يزيد الشعور بالشبع والعمل على ضبط السكر بالدم.

4- تجنب تناول النشويات عند تناول حلويات المولد لتجنب المزيد من زيادة الوزن.



5- الحفاظ على مضاعفة الأداء البدني وممارسة التمارين الرياضية لرفع مستوى حرق السعرات الحرارية بالجسم، وفي أقل تقدير يجب الحفاظ على ممارسة رياضة المشي بالتزامن مع تناول حلويات المولد لتجنب زيادة الوزن.