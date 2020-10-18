حلويات المولد.. طريقة تحضير اللديدة في المنزل

قدمت الشيف عظيمة؛ طريقة تحضير اللديدة بالكراميل فى المنزل والتى تعد من حلويات مولد النبوى .
الكراميل :
ربع كوب سكر
ربع كوب ماء
م ك زبدة
جوز الهند :
نصف كيلو جوز هند
نصف كوب عسل جلوكوز
كوب الا ربع سكر
ربع كوب ماء
م ك زبدة
التزيين :
زبيب أو مكسرات حسب الرغبة
طريقة التحضير :
علي النار نضع السكر ونتركه حتي يتكرمل ثم نضيف الزبدة والماء ونقلب جيدا ثم في طاسة نقوم بتحميص جوز الهند مع الزبدة وعلي النار نضع السكر والماء والجلوكوز ونقلب حتي يصبح الخليط مثل الشربات ثم يضاف لخليط الكراميل وتخلط مع الجوز الهند المحمص وتفرد علي صاج مع تزيين الوجه حسب الرغبة ويقطع ويقدم بالف هنا