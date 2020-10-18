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مرأة

حلويات المولد.. طريقة تحضير اللديدة في المنزل

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
اعتاد المصريون على تناول أنواع معينة من الحلوى فى احتفالات المولد النبوي الشريف التى تتميز بالمذاق الشهي الجميل، مما يجعل الأطفال يفرحون جدا بتناولها.

وللأسف فى السنوات الأخيرة زادت أسعار الكثير من المنتجات والمواد الغذائية، مما جعل بعض الأسر غير قادرة على شراء حلويات المولد النبوي، أو تشترى كميات قليلة جدا منها.

قدمت الشيف عظيمة؛ طريقة تحضير اللديدة بالكراميل فى المنزل والتى تعد من حلويات مولد النبوى .

الكراميل :
ربع كوب سكر
ربع كوب ماء
م ك زبدة
جوز الهند :
نصف كيلو جوز هند
نصف كوب عسل جلوكوز
كوب الا ربع سكر
ربع كوب ماء
م ك زبدة
التزيين :
زبيب أو مكسرات حسب الرغبة 

طريقة التحضير :
علي النار نضع السكر ونتركه حتي يتكرمل ثم نضيف الزبدة والماء ونقلب جيدا ثم في طاسة نقوم بتحميص جوز الهند مع الزبدة وعلي النار نضع السكر والماء والجلوكوز ونقلب حتي يصبح الخليط مثل الشربات ثم يضاف لخليط الكراميل وتخلط مع الجوز الهند المحمص وتفرد علي صاج مع تزيين الوجه حسب الرغبة ويقطع ويقدم بالف هنا
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