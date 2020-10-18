حلويات المولد.. طريقة تحضير اللديدة في المنزل

اعتاد المصريون على تناول أنواع معينة من الحلوى فى احتفالات المولد النبوي الشريف التى تتميز بالمذاق الشهي الجميل، مما يجعل الأطفال يفرحون جدا بتناولها.

وللأسف فى السنوات الأخيرة زادت أسعار الكثير من المنتجات والمواد الغذائية، مما جعل بعض الأسر غير قادرة على شراء حلويات المولد النبوي، أو تشترى كميات قليلة جدا منها.





قدمت الشيف عظيمة؛ طريقة تحضير اللديدة بالكراميل فى المنزل والتى تعد من حلويات مولد النبوى .





الكراميل :

ربع كوب سكر

ربع كوب ماء

م ك زبدة

جوز الهند :

نصف كيلو جوز هند

نصف كوب عسل جلوكوز

كوب الا ربع سكر

ربع كوب ماء

م ك زبدة

التزيين :

زبيب أو مكسرات حسب الرغبة





طريقة التحضير :