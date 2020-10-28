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مرأة

نشرة المرأة والصحة: أضرار عدم تناول الملح نهائيا.. وأسرع طرق عمل حلويات المولد.. وأحدث إطلالة لـ كندة علوش

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:59 م
نشرة المرأة والصحة:
نشرة المرأة والصحة: اضرار عدم تناول الملح نهائيا .. واسرع طر
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اسماء محمد
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز العناوين نستعرضها على النحو التالي:

نشر نشطاء السوشيال ميديا صورة جديدة للفنانة كندة علوش عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من فعاليات مهرجان الجونة 2020، وتألقت كندة علوش ببدلة جذابة باللون الأزرق، وارتدت بوت طويل باللون الأبيض لأكمال ظهورها وفي يدها حقيبة يد باللون الأسود لأكمال ظهورها، ووضعت مجموعة من الاكسسوارات في لتبرز جمالها.

يطلق على الملح انه احد السموم البيضاء وينصح الأطباء دائما بتخفيض كمية التى نتناولها منه في الطعام للوقاية من أضراره مما يجعل البعض يفكر في الاستغناء عن تناول الملح نهائيا .. فهل هذا أمر صحي أم أن الامتناع عن تناول الملح يدمر الصحة ايضا؟

نستعرض في هذا التقرير ابرز الاضرار التى تحدث للإنسان عند الامتناع من تناول الملح نهائيا حيث يسبب الكثير من المخاطر الصحية، وذلك وفقا لما ذكره موقع " brightside" .

اشتهر المصريون بتناول اصناف معينة من الحلوى خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ولكن حتى هذه اللحظة لم يتمكن البعض من شراء حلويات المولد سواء في هذا الموسم سواء بسبب ارتفاع سعرها أو الانشغال في ضغوط الحياة، وفي نفس الوقت لا تمتلك ربة الأسرة الوقت الكافي لإعدادها في المنزل، فما الحل؟

نعرض لكم أسرع طريقة عمل أشهر 3 أنواع من حلويات المولد بشكل احترافي مثل المحلات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد" على قناة سى بي سي سفرة بخطوات سهلة وأقل تكلفة من الجاهز.

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