نشرة المرأة والصحة: أضرار عدم تناول الملح نهائيا.. وأسرع طرق عمل حلويات المولد.. وأحدث إطلالة لـ كندة علوش





يطلق على الملح انه احد السموم البيضاء وينصح الأطباء دائما بتخفيض كمية التى نتناولها منه في الطعام للوقاية من أضراره مما يجعل البعض يفكر في الاستغناء عن تناول الملح نهائيا .. فهل هذا أمر صحي أم أن الامتناع عن تناول الملح يدمر الصحة ايضا؟