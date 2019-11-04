Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسهل وأسرع طريقة لعمل ملبن حلويات المولد بالمنزل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:06 م
ملبن حلويات المولد
ملبن حلويات المولد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ملبن "حلويات المولد الأحمر بشكل وطعم جديد وطريقة سهلة وسريعة .

مقادير ملبن :

1 كيلو سكر
2 و نصف كوب سكر بودرة
1 كوب نشا
لون طعام أحمر
نصف كوب ماء ساخن
1 ملعقة صغيرة ماء ورد
فول سوداني

طريقة تحضير ملبن :

* يقلب النشا في الماء ويخلط مع السكر وماء الورد على النار

* يقلب الجيلاتين في الماء الساخن

* يضاف خليط الجيلاتين لخليط النشا على النار

* يضاف الفول السوداني واللون الأحمر حسب الرغبة

* ترش صينية بالنشا ويصب الخليط ليبرد ثم يوضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة

* قطعي الملبن ورشيه بالنشا المخلوط بالسكر البودرة وقدميه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الملبن للشيف ماجى حبيب

طريقة عمل الملبن الأحمر للشيف غادة التلى

ترشيحاتنا

أهم الأخبار ..سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة أحمد سعد.. جنش يبكي على الهواء..ترامب يطلب هوية مسرب مكالمته مع رئيس أوكرانيا

احذفوه حالا .. تطبيق يدمر الهاتف

البرلمان يوافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ

بسبب محمد صلاح.. موانا المصرية: تعرضت لموقف محرج بعد احتفاله بعيد ميلاد ابنته.. فيديو

أحمد شوبير يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح ويطالب الجماهير بهذا الأمر.. شاهد

بميزانية مبدئية ٢٥ مليون دولار .. صحيفة كويتية: مفاوضات مصرية خليجية لإنشاء مرصد أمني لمكافحة الإرهاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كارداشيان تتحدث عن زيادة وزنها.. شاهد قبل وبعد

الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة .. صور

بمجوهرات فاخرة وفستان لافت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها