أسهل وأسرع طريقة لعمل ملبن حلويات المولد بالمنزل

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ملبن "حلويات المولد الأحمر بشكل وطعم جديد وطريقة سهلة وسريعة .
مقادير ملبن :
1 كيلو سكر
2 و نصف كوب سكر بودرة
1 كوب نشا
لون طعام أحمر
نصف كوب ماء ساخن
1 ملعقة صغيرة ماء ورد
فول سوداني
طريقة تحضير ملبن :
* يقلب النشا في الماء ويخلط مع السكر وماء الورد على النار
* يقلب الجيلاتين في الماء الساخن
* يضاف خليط الجيلاتين لخليط النشا على النار
* يضاف الفول السوداني واللون الأحمر حسب الرغبة
* ترش صينية بالنشا ويصب الخليط ليبرد ثم يوضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة
* قطعي الملبن ورشيه بالنشا المخلوط بالسكر البودرة وقدميه
مقادير ملبن :
1 كيلو سكر
2 و نصف كوب سكر بودرة
1 كوب نشا
لون طعام أحمر
نصف كوب ماء ساخن
1 ملعقة صغيرة ماء ورد
فول سوداني
طريقة تحضير ملبن :
* يقلب النشا في الماء ويخلط مع السكر وماء الورد على النار
* يقلب الجيلاتين في الماء الساخن
* يضاف خليط الجيلاتين لخليط النشا على النار
* يضاف الفول السوداني واللون الأحمر حسب الرغبة
* ترش صينية بالنشا ويصب الخليط ليبرد ثم يوضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة
* قطعي الملبن ورشيه بالنشا المخلوط بالسكر البودرة وقدميه