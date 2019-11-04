أسهل وأسرع طريقة لعمل ملبن حلويات المولد بالمنزل

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ملبن "حلويات المولد الأحمر بشكل وطعم جديد وطريقة سهلة وسريعة .



مقادير ملبن :



1 كيلو سكر

2 و نصف كوب سكر بودرة

1 كوب نشا

لون طعام أحمر

نصف كوب ماء ساخن

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

فول سوداني



طريقة تحضير ملبن :



* يقلب النشا في الماء ويخلط مع السكر وماء الورد على النار



* يقلب الجيلاتين في الماء الساخن



* يضاف خليط الجيلاتين لخليط النشا على النار



* يضاف الفول السوداني واللون الأحمر حسب الرغبة



* ترش صينية بالنشا ويصب الخليط ليبرد ثم يوضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة



* قطعي الملبن ورشيه بالنشا المخلوط بالسكر البودرة وقدميه