سهلة وبسيطة.. طريقة عمل حلوى البروفيترول

مقادير بروفترول بالكريمة والكاسترد

1 كوب دقيق

1 كوب ماء

نصف كوب زبدة

4 بيضة

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

كريمة مخفوقة للحشو





للتزيين

كريمة مخفوقة

كاسترد

صوص شوكولاتة

لوز شرائح





طريقة تحضير بروفترول بالكريمة والكاسترد

* يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وتبطن الصينية بورقة زبدة





* توضع الزبدة في وعاء على النار، ويضاف إليها الماء، وتترك حتى تغلي





* يضاف إليها الدقيق دفعة واحدة، وتخلط جيدًا، ثم ترفع جانبًا لتبرد قليلًا





* يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الضرب المستمر حتى تختلط تمامًا





* يضاف الملح والفانيليا، وتخلط مرة أخرى حتى تتجانس





* توضع العجينة في كيس حلواني، ويفتح طرف الكيس





* يشكل العجين في الصينية على هيئة كرات متوسطة الحجم





* تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي





* تخرج من الفرن، وتترك لتبرد





* يقطع الجزء العلوي من البروفيترول، ويتم عمل فتحة داخله بطرف الأصبع





* تحشى بالكريمة المخفوقة، ثم تغطى بالجزء العلوي مرة أخرى



