سهلة وبسيطة.. طريقة عمل حلوى البروفيترول

يعد البروفيترول من الحلويات المميزة، ولكن لا تستطيع العديد من السيدات إعداده في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة ومبسطة لعمل البروفيترول على طريقة الشيف غادة جميل..
مقادير بروفترول بالكريمة والكاسترد
1 كوب دقيق
1 كوب ماء
نصف كوب زبدة
4 بيضة
ربع ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
كريمة مخفوقة للحشو
للتزيين
كريمة مخفوقة
كاسترد
صوص شوكولاتة
لوز شرائح
طريقة تحضير بروفترول بالكريمة والكاسترد
* يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وتبطن الصينية بورقة زبدة
* توضع الزبدة في وعاء على النار، ويضاف إليها الماء، وتترك حتى تغلي
* يضاف إليها الدقيق دفعة واحدة، وتخلط جيدًا، ثم ترفع جانبًا لتبرد قليلًا
* يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الضرب المستمر حتى تختلط تمامًا
* يضاف الملح والفانيليا، وتخلط مرة أخرى حتى تتجانس
* توضع العجينة في كيس حلواني، ويفتح طرف الكيس
* يشكل العجين في الصينية على هيئة كرات متوسطة الحجم
* تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي
* تخرج من الفرن، وتترك لتبرد
* يقطع الجزء العلوي من البروفيترول، ويتم عمل فتحة داخله بطرف الأصبع
* تحشى بالكريمة المخفوقة، ثم تغطى بالجزء العلوي مرة أخرى
* تزين بصوص الشوكولاتة، ثم ترص في الطبق، وتقدم.