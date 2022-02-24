الإعلاميين : استمرار منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة بمصر

أصدر النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ القرار رقم ( 8 ) باستمرار منع ظهور حسام حداد مقدم برنامج “صباح الخير يامصر” على شاشة القناة الأولى التليفزيون المصرى.

مثل للتحقيق فى مقر النقابة وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات وعليه فقد تم استمرار منعه من الظهور عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، حيث خالف ميثاق الشرف الإعلامى باب المبادئ العامة فقرة ( 4 ) والتى تنص على تأكيد دور الإعلامى فى حماية الوحده الوطنية والتماسك القومى.

وفى باب الواجبات فقرة رقم ( 9 ) والتى تنص على الإمتناع عن بث مايغذى أو يكرس ثقافة العنف والكراهية.

وخالف مدونة السلوك المهنى البند ( العاشر ) والذى ينص : الامتناع عن إثارة الكراهية والتميز والتحريض بكل أنواعة بين أطياف الشعب وفئاتة .