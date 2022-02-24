نائبة: كلمة الرئيس بالمنتدى العالمي أظهرت قدرة مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية

أشادت النائب مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الجلسة الرابعة للمنتدي العالمي للتعافي من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية، والتى أكد فيها على أن مصر استطاعت تجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين، من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفاعليتها.

وأضافت مايسة عطوة فى بيان صحفى لها أن الرئيس أظهر للعالم كيف استطاعت مصر من تحقيق معدلات نموٍ إيجابيةٍ، رغم كافة الصعاب التى واجهناها، وكيف ساهمت فى إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.

واكملت عضو مجلس النواب :الرئيس السيسي أوضح أن مصر استطاعت أيضًا رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن فى الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، ومد شبكة الضمان الاجتماعى لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما ساهم فى تخفيف عبء الجائحة فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والرقمنة.