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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الجالية بأوكرانيا

صدى البلد

وجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، باتخاذ الإجراءات الممكنة لتأمين سلامة أفراد الجالية العراقيَّة في أوكرانيا.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس - إن وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا بالقائم بالأعمال العراقي في كييف حسين عباس، وتفقد أحوال الجالية العراقية والكادر الدبلوماسي العامل بسفارة العراق هناك.

وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجاليّة وأفراد البعثة العراقيَّة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الأوكرانية، منوهًا بأن سفارة العراق لدى أوكرانيا خاطبت منذ 14 فبراير الجاري 27 جامعة ومعهدا أوكرانيًا يدرس فيها طلبة عراقيون بتسهيل منحهم إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني، وإبداء الاهتمام والرعاية لهم.

وأضاف أن السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الأوكرانية لتزويدها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع وإعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مخاطبة الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.

يذكر أن السفارة العراقية في أوكرانيا قد حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية إلى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق أوكرانيا، كما دعتهم أيضًا إلى التواصل معها حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة. 

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