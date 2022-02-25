خالد عكاشة عن الأزمة الروسية الأوكرانية: يوم فارق في تاريخ النظام الدولي .. فيديو

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على عملية العزو الروسي لأوكرانيا، قائلا: "يوم فارقا في تاريخ النظام الدولي بكامله".

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "اليوم كان امتحان عسير بسبب العلميات العسكرية واسعة النطاق التي قام بها الجانب الروسي اليوم على الأراضي الأوكرانية".



وأشار: "طبقا للجيش الأوكراني منذ دقائق أعلن عن 60 كتيبة موجودة الآن منخرطة داخل الأراضي الأوكرانية".



وأوضح العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "تم صدور حزمة من العقوبات من قبل الولايات المتحدة على روسيا في محاولة لتحييد هذه التحركات العسكرية الخاطفة للجيش الروسي".