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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عكاشة عن الأزمة الروسية الأوكرانية: يوم فارق في تاريخ النظام الدولي .. فيديو

خالد عكاشة
خالد عكاشة

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على عملية العزو الروسي لأوكرانيا، قائلا: "يوم فارقا في تاريخ النظام الدولي بكامله".

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "اليوم كان امتحان عسير بسبب العلميات العسكرية واسعة النطاق التي قام بها الجانب الروسي اليوم على الأراضي الأوكرانية".


وأشار: "طبقا للجيش الأوكراني منذ دقائق أعلن عن 60 كتيبة موجودة الآن منخرطة داخل الأراضي الأوكرانية".


وأوضح العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "تم صدور حزمة من العقوبات من قبل الولايات المتحدة على روسيا في محاولة لتحييد هذه التحركات العسكرية الخاطفة للجيش الروسي".

الأراضي الأوكرانية مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية المركز المصري المركز ألمصري للفكر والدراسات الولايات المتحدة خالد عكاشة

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