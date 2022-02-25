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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. طريقة عمل سندوتشات الكبدة والسجق وكام فنجان قهوة لشربه يوميا وعلاج قمل الرأس

صدى البلد

 

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

 

كم فنجان قهوة يجب أن تشربها يوميًا؟ 

 

يحب الكثير منا بدء يومه بفنجان من القهوة.

 ويمكن للقهوة أن تساعد في تعزيز وظائف المخ ، لا يزال هناك الكثير من الفهم لنوع وكمية القهوة التي يجب أن يستهلكها المرء يوميًا. 

لمعالجة بعض هذه المخاوف  ينبغي تناول ثلاثة فناجين من القهوة.

أشارت دراسة ان استهلاك القهوة والصحة  إلى أن شاربي القهوة لديهم أقل من نصف التدهور المعرفي مقارنة بمن لا يشربون القهوة ، وأولئك الذين تناولوا ثلاثة أكواب في اليوم كان لديهم أقل من انخفاض 

 

أكلة سهلة.. طريقة عمل سندوتشات الكبدة والسجق 

 

سندوتشات كبدة والسجق هي الاكل الشعبية اللذيذة المفضلة لدي الكثير واذا كنتي تحاولين تقديم سندوتشات الكبدة والسجق تعرفي علي الطريقة بالخطوات
 

1- طريقة عمل السجق

المكونات :
سجق
طماطم
بصل مقطع قطع صغيرة
فلفل رومى مقطع قطع صغيرة
ملح
فلفل اسود
زيت

طريقة التحضير 
احضرى طاسة وضعى فيها قليل من الزيت بعدها ثم قومى بتقطيع السجق الى حلقات وحمريها جيداً 
اخرج السجق من الزيت ثم ضعى مكعبات البصل والطماطم والفلفل الاخضر فى الزيت حتى يأخذوا اللون الذهبى وضيفى لهم ملعقتان من معجون الطماطم واتركيهم على النار 5 دقائق 

 

ينتقل من المدارس.. كيف تتخلصين من قمل الرأس

 

يمكن أن يزحف قمل الرأس ولكن لا يقفز أو يطير. قمل الرأس حشرات صغيرة تتغذى على دم فروة الرأس.

 

غالبًا ما يتم نقل قمل الرأس من طفل إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر بالرأس ، والذي يحدث كثيرًا داخل الأسرة أو بين الأطفال الذين لديهم اتصال وثيق في المدرسة أو اللعب ، وكذلك القبعات والمناشف والفرش والوسائد .

قهوة المرأة والصحة صدى البلد مجالي المرأة والصحة الأخبار المهمة

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