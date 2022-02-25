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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تشن حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية بكفر الشيخ

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ.

أسفرت جهودها عن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ) حال تواجده بمسكنه ، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (111) حكم حبس (1 جنائى – 108 جزئى – 2 مستأنف) فى قضايا (تبديد – ضرب – خيانة أمانة – ترويج عملة ) بإجمالى مدد حبس بلغت (60) سنة وكفالات 35 ألف جنيه .

كما تم ضبط (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ) حال تواجده بمسكنه ، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (81) حكم حبس (37 جزئى – 44 مستأنف) فى قضايا (تبديد) بإجمالى مدد حبس بلغت (43) سنة وكفالات 14 ألف جنيه .

و ضبط (مزارع ، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ) حال تواجده بمسكنه ، لكونه مطوب التنفيذ عليه فى عدد (70) حكم حبس (63 جزئى – 7 مستأنف) فى قضايا (تبديد) بإجمالى مدد حبس بلغت (19) سنة وكفالات 10 ألف جنيه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

الامن العام كفر الشيخ الأجهزة الامنية مكافحة الجريمة أمن كفر الشيخ المواد المخدرة

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