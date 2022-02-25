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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|عطل مفاجئ يضرب موقع إنستجرام.. وإطلاق هاتف الألعاب الرائد Red Magic 7 عالميا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عطل مفاجئ يضرب موقع إنستجرام.. آلاف المستخدمين يشتكون حول العالم

ضرب عطل مفاجئ موقع إنستجرام المملوك لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، ما تسبب في غضب آلاف المستخدمين حول العالم.

 

تفاصيل أحدث تليفونات محمولة لريلمى العالمية


أعلنت realme، أسرع العلامات التجارية نموًا للهواتف الذكية في العالم،  عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية في السوق المصري، هاتف realme 9i. تجدر الإشارة أن هذا الهاتف هو أول هواتف سلسلة realme 9 Series التي تطلقها الشركة في السوق المحلي

 

نوبيا تطلق هاتف الألعاب الرائد Red Magic 7 عالميا.. سعر ومواصفات


كشفت شركة نوبيا nubia، أحدث هواتف الألعاب ضمن سلسلة Red Magic 7 خلال الأسبوع الماضي في الصين، والآن تصل تشكيلة الألعاب الساحرة إلى الأسواق العالمية.

 

طريقة فورمات هاتف ايفون.. لمسح بياناته أو إصلاح الأعطال


طريقة فورمات هاتف ايفون قد تساعدك على مشكلات هاتفك الآيفون، حيث قد يحتاج جهازك لإعادة ضبط المصنع في حال كنت تواجه إحدى المشاكل التي تتمثل في بطء بعض وظائف الهاتف، فقد تؤدي إعادة ضبط الجهاز إلى إعدادات المصنع الخاصة به إلى حل مشكلة أداء الهاتف

 

موتورولا تنافس أوبو بهاتف ذي تقنيات جبارة.. سعر ومواصفات Moto Edge 30 Pro


أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن إطلاق هاتفها الذكي Moto Edge 30 Pro، وهو أحدث إصداراتها الرائدة عالميا، وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهازها الجديد من فئة الفلاجشيب يمتاز بإمكانيات جبارة، مما سيكون منافسا قويا لأجهزة أوبو الحديثة Find X5.

 

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