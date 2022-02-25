أخبار التكنولوجيا|عطل مفاجئ يضرب موقع إنستجرام.. وإطلاق هاتف الألعاب الرائد Red Magic 7 عالميا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ضرب عطل مفاجئ موقع إنستجرام المملوك لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، ما تسبب في غضب آلاف المستخدمين حول العالم.



أعلنت realme، أسرع العلامات التجارية نموًا للهواتف الذكية في العالم، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية في السوق المصري، هاتف realme 9i. تجدر الإشارة أن هذا الهاتف هو أول هواتف سلسلة realme 9 Series التي تطلقها الشركة في السوق المحلي



كشفت شركة نوبيا nubia، أحدث هواتف الألعاب ضمن سلسلة Red Magic 7 خلال الأسبوع الماضي في الصين، والآن تصل تشكيلة الألعاب الساحرة إلى الأسواق العالمية.



طريقة فورمات هاتف ايفون قد تساعدك على مشكلات هاتفك الآيفون، حيث قد يحتاج جهازك لإعادة ضبط المصنع في حال كنت تواجه إحدى المشاكل التي تتمثل في بطء بعض وظائف الهاتف، فقد تؤدي إعادة ضبط الجهاز إلى إعدادات المصنع الخاصة به إلى حل مشكلة أداء الهاتف



أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن إطلاق هاتفها الذكي Moto Edge 30 Pro، وهو أحدث إصداراتها الرائدة عالميا، وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهازها الجديد من فئة الفلاجشيب يمتاز بإمكانيات جبارة، مما سيكون منافسا قويا لأجهزة أوبو الحديثة Find X5.