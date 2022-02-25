نوبيا تطلق هاتف الألعاب الرائد Red Magic 7 عالميا.. سعر ومواصفات

كشفت شركة نوبيا nubia، أحدث هواتف الألعاب ضمن سلسلة Red Magic 7 خلال الأسبوع الماضي في الصين، والآن تصل تشكيلة الألعاب الساحرة إلى الأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت نوبيا الإصدار العالمي من هاتف الألعاب Red Magic 7، بسرعة شحن تبلغ 65 وات، بينما تعتزم طرح طراز خلال الربع الثاني من عام 2022.

سعر ومواصفات الطراز العالمي من نوبيا Red Magic 7



يأتي الطراز العالمي من هاتف نوبيا Red Magic 7، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، بدقة 1080 بكسل، تدعم تغطية لونية DCI-P3، ومعدل لمس بتردد 720 هرتز، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

ويتمتع هاتف نوبيا Red Magic 7، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

هاتف نوبيا Red Magic 7

ويتم تشغيل هاتف نوبيا Red Magic 7، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Redmagic 5.0، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.



ويحزم هاتف Red Magic 7، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، يمكنها شحن البطارية بالكامل في غصون 17 دقيقة.



وينطلق هاتف نوبيا Red Magic 7، إلى الأسواق العالمية في 3 خيارات كل واحدة منها تحمل اسمًا فريدًا ولونًا، باللون الأزرق والأحمر والأرجواني، وسيتمكن المستخدمون في عدد من الدول من حجز هاتف الألعاب مسبقا، على أن تبدا المبيعات الرسمية في 10 مارس القادم، بسعر يبدأ من 629 دولار (أي ما يعادل 9800 جنيه مصري).