حصاد الزراعة.. افتتاح معرض الزهور غدا وتذكرة حديقة الحيوان بـ5 جنيهات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الإسبوعي" في نسخته رقم ٧٩، لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من ١٨ الى ٢٤ فبراير الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وألقى الملخص الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.



وأشار الحصاد الاسبوعي للوزارة إلى مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى الإجتماع الوزاري الأول ‏لمبادرة الإبتكار الزراعي للمناخ والمنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في حضور نحو 15 وزيرا وأكثر من 10 وزراء عبر الفيديو كونفرانس، وذلك خلال مشاركته في معرض اكسبو 2020 المقام حاليا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عقد الوزير، عدة لقاءات ثنائية مع بعض المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وأمين عام جائزة خليفة الدولية للتمور، كما نظم جناح جمهورية مصر العربية، في إكسبو 2020 دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ندوة بعنوان "مستقبل الزراعة في مصر: الفرص والتحديات" ‏استعرض فيها وزير الزراعة، الفرص الواعدة في مجال الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية، والسمكية، والمشروعات الزراعية الجديدة، في إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030 .

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وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "ماشيمبا ناداكي" وزير الثروة الحيوانية والمصائد السمكية التنزاني والوفد المرافق له، حيث بحث معه آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس وقيادات الشركة الوطنية للثروة السمكية وبعض قيادات وزارة الزراعة، كما التقى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة؛ للتيسير على مزارعي المحافظة، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية بها.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة أنه خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة سيتم إنشاء 320 جمعية زراعية 305 مركز إرشاد زراعي 316 وحدة بيطرية 46 مركز تجميع البان بإجمالي تكلفة حوالي 2 مليار جنيه (انشاء وتجهيز) في 20 محافظة 52 مركزا 1413 قرية، كما شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ملتقى المياه المصري الأوروبي، والذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، بمحافظة الإسماعيلية، خلال يومي ١٤ و ١٥ فبراير الجاري.



وتفقد كلاً من الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محصول القمح في مشروع مستقبل مصر بمخور الضبعة، كما قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بالمرور على زراعات القمح في مركزي كفر الشيخ ودسوق بحضور المسئولين عن المكافحة في وجود مدير منطقة شمال الدلتا؛ للاطمئنان علي القمح والمحاصيل الشتوية.



ونفى الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ما نُشر حول زيادة سعر تذاكر دخول حديقة الحيوان إلى 65 جنيهًا، مؤكدًا أن سعر التذاكر لم يُمس منذ ثماني سنوات، كما نظم معمل تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط ندوة بعنوان "التغذية والسمنة" بمقر المعهد، كما نظم معهد تكنولوجيا الأغذية وبالتعاون مع محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية ينظمان حلقة نقاشية حول تحديات صناعة النباتات الطبية والعطرية لزيادة النافذة التصديرية فى مصر، كذلك تم اختتام اعمال مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء والذي عقد بمدينة أسوان برئاسة الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وقد شارك في ندوات المؤتمر أساتذة متخصصون في المجالات المختلفة.



وأعلن مركز بحوث الصحراء، إقامة دورة تدريبية تحت عنوان" بناء قدرات مزارعى محصول عباد الشمس الزيتى والتوعية بأهمية الزراعة التعاقدية"تحت شعار" الزراعة التعاقدية أمان وضمان" وذلك لمدة 4 أيام، نفذ مركز بحوث الصحراء 75 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي الحالي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة وبمشاركة أصحاب الهمم.



كما نظم معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورة تدريبية لعدد من المتخصصين من دولة الكاميرون، في مجال اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة، كما نظم المعمل دورة تدريبية حول (طرق وأساليب سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات في الأغذية) بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبلغ اجمالي الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٦٥٠٠ شهادة.



وتفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، الاستعدادات النهائية، لافتتاح معرض زهور الربيع في نسخته رقم ٨٩ ، والتي تنظمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، بداية من السبت المقبل وحتى ٣١ مارس المقبل، كذلك اعلنت الوزارة عن انه تم خلال النصف الأول من شهر فبراير 2022 تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد 80 مدرسة حقلية لـ”المحاصيل الشتوية” والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى في 16 محافظة.



كما أعلن الدكتور احمد العكازي مدير المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف عن، تجديد الاعتماد في مجال جودة المعامل طبقا لمواصفة الاعتماد ايزو ١٧٠٢٥ لسنة ٢٠١٧ و ذلك من جهة الاعتماد الامريكية الدولية A2LA . و يعتبر هذا التجديد وللمرة التاسعة علي التوالي من جهة الاعتماد الدولي اضافة لسجل المركز المشرف حيث حصل المركز علي اول شهادة اعتماد عام ٢٠٠٤ بعدد خمس معامل زادت الي خمسة عشر معمل معتمد بثلاثة و ثلاثين طريقة تحليل .



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام.