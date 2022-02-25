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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: فحص 215 ألف مواطن ببرنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ215 ألفًا و70 مواطنًا فوق سن الـ ٦٥ عامًا، ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

وأضاف "عبدالرازق" أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين، ونسبة الدهون، والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن، وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة، والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأكد "عبدالرازق" أن المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع عدد 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" ومبادرات "100 مليون صحة" لحصول الفئات المستهدفة على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن "برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" عبر الخط الساخن (15335).

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