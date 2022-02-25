نصاب يستولي على أموال 5 مواطنين بسوهاج بزعم توظيفها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين ، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) حيث قام المذكور بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مالية ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (1,300,000) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها.

كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.