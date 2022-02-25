عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمشاركة عبدالله الرويشد ونجوم آخرين| الاستعدادات الأخيرة لحفل اليوم الوطني الكويتي

حفل اليوم الوطني
حفل اليوم الوطني الكويتي

يستعد الفنان عبدالله الرويشد، لحفل الليلة الجمعة 25 فبراير في دولة الكويت، ضمن حفل عيدها الوطني، بمشاركة 4 نجوم غناء آخرين، هم: (نوال الكويتية، نبيل شعيل، مطرف المطرف، مساعد البلوشي)، ويتخلل الحفل فاصل مسرحي، بمشاركة: (حياة الفهد، سعد الفرج، سعاد عبدالله). 

وعرضت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو قصير -عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- من الاستعدادات الأخيرة لحفل الليلة. 

أحدث أغاني عبدالله الرويشد

حقق الفنان عبدالله الرويشد مليون مشاهدة بأغنية كل ما غفت عيني، بينما حصد 800 ألف مشاهدة بأغنية ما تدري، بعد مرور يومين على طرح الأغنيتين عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما تم طرحهما على طريقة الفيديو كليب يوم 6 يناير الجاري.

طرح عبد الله الرويشد  أغنيتين "سنجل"  بطريقة الفيديو كليب، والعملين هما: "كل ما غفت عيني" من كلمات الشاعر فهد العيبان، والحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج خالد الرفاعي.

وتقول كلماتها:
-كل غفت عيني تهيالي
-ملامح وجهك المسروقة من الضي
-اعذر الناس لا شافوني لحالي تشمت بي
-ولا ما تشمت بي
-
وش اللي راح مني وش تبقالي
حبيبت خاطري لو تسمحيلي اشوي
ابسمح كل ذكرى مرت فبالي
عشان انساك هذا اللي طلع في ايدي
ترى للحين احبك و يتروالي
لو اخليك ماراح يتغير شي
ابي افهم انا وياك شتالي 
انا ماعادني لهلي ولاني لي

-اما الاغنية الثانية عنوانها "ما تدري"، هي من كلمات الشاعر احمد الصانع، الحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم ، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج بسام ترك. وتقول كلماتها: 
-"يا كثر ما كنت أحبك ، وإنت ماتدري 
-أشتاق ، أوله عليك ~ وأكتِم أسراري
-مابيك تدري بغلاك ، وينكشف أمري 
-حلاته إنّي عشقتك ، وإنت مو داري

ساعات أزعل عليك وينكسر صبري 
وساعات أخطي بحقّك وأنزف أعذاري !
مابيك تدري بغلاك وينكشف أمري
مرتاح ~ إنّي أحبك ، وإنت مو داري .

يا كثر ما كنت أحس إنّك وسط صدري
عايش في قلبي ومسوّي زحمه بفكاري ! 
ويا كثر ما كنت أشوفك فرحتي وعمري
وأشاركك في تفاصيلي وأخباري

 

أحدث أعمال عبدالله الرويشد 

حققت أغنية التقينا للفنان عبدالله الرويشد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، بعد طرحها في شهر فبراير عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية «التقينا» لـ عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان وغناء: عبدالله الرويشد، توزيع: محمد علي، مكس وماستر: إيهاب نبيل – تامر حسن – علاء عبدالحميد. 

 

كلمات أغنية التقينا لـ عبدالله الرويشد 

التقينا بعد ما فات الاوان
اجمعتنا الصدفة في نفس المكان
بس مو نفس الحنان والامان
اللي عشته يوم كنا احباب في ذاك الزمان
التقينا
***
افترقنا واجتمعنا من جديد
بس شوقي ماهو شوقي
انا احس قلبي معاك ثلج وجليد
بس غدرك نار تحرق في عروقي
***
رد للي جيت منه
اللي دمرني و خذاك
لو زرعت الدنيا جنة
لحظة ما ابقى معاك
عمري كله كان بيدك
فرصة وضاعت من ايدك
انا اسف لازم امشي
في غيرك ينتظرني
اللي لو دمعة برمشي
يحتضنها ويحتضني
وماني اسف ... ماني اسف ... لازم امشي

عبدالله الرويشد الفنان عبدالله الرويشد نوال الكويتية نبيل شعيل مطرف المطرف ساعد البلوشي حياة الفهد سعد الفرج سعاد عبدالله الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

نقل الرئيس الأوكراني إلى ملجأ محصن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| قرار مهم من كريم الحسيني.. أول تعليق من ضحية شادي خلف

ذكرى رحيل عزيز عثمان | قصة زواجه من نجمة جميلة ووفاته بسببها

رجولته كانت لا تسمح له| سبب طلاق محمود الجندي وعبلة كامل

حمو بيكا VS الموسيقيين.. تسريب مكالمة الرشوة تشعل الأزمة.. والنقابة ترد ببيان ناري

ماجدة الرومي تحيي حفل موسم الرياض.. 4 مارس

الروح الفرفوشة.. سيمون تعود للغناء بعد سنوات من الغياب

رسالة إلهية لتوبته| قصة عودة محمود الجندي من الإلحاد إلى الإسلام

خاص| بعد بيع قهوة للمارة.. قرار مهم من الفنان كريم الحسيني

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية : قواتنا سيطرت على محطة تشيرنوبل الذرية ..فيديو

لتقليص العجز.. دورة تدريبية في"الزراعة" عن استخدام الشعير كبديل للقمح

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

سفارة مصر بأوكرانيا للمواطنين: توجهوا إلى رومانيا ومنها إلى القاهرة |فيديو

الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي .. صور

المباراة الأولى منذ السكتة القلبية.. برينتفورد يعلن مشاركة إريكسن أمام نيوكاسل غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي.. ما القصة

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ