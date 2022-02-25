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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الملحمة الهاشمية وبين السطور.. مناقشة عن "لغتنا العربية وكيفية الحفاظ عليها"

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

تتنوع الأنشطة الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى.

عقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "لغتنا العربية وكيفية الحفاظ عليها" بمدرسة الثورة الثانوية بنات وتحدث غريب جاب الله قائلا لغتنا العربية من أهم اللغات السامية والتي ستظل عبر العصور.

وقال: “لغة انفتحت على جميع الحضارات والثقافات لتمد بقبس نورها وأثرت فيهم ومازالت؛ وعلينا المحافظة على اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولها مكانتها بين اللغات الأخرى، علينا نحن الناطقين الاعتزاز بلغتنا العربية الفصحى والتحدث بها في كل التعاملات اليومية وفي الدراسات المختلفة والحرص على استخدامها في كافة العلوم ، والتعود على استخدام اللغة الفصحى في أحاديثنا المتبادلة”.

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أعد قصر ثقافة الغردقة أمسية شعرية ضمن نشاط نادي الأدب بالقصر، وتغنى الشعراء بقصيدة للشاعر رمضان المهدي بعنوان "بين السطور"، قصيدة الشاعر علي سليمان عوده بعنوان "شارد"، قصيدة للشاعر مصطفي الدغيمي "الملحمة الهاشمية"، القاء شعر للطالبة ريم سيد، مريم سيد، كما تضمنت الأمسية شرح بعض القواعد اللغوية ابراهيم مبارك خطاب، بالاضافة إلى محاضرة بعنوان "اداب الحوار "مع إبراهيم الدسوقي بحضور الشاعر فرج الضوي، الشاعر عباس سيد عباس.

فيا قدمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية قدم  سمير أبو النجا عباس قصيدة بعنوان "آخر وصياتي" وقصيدة بعنوان "وضوح" للشاعر اسلام عبدالباسط، بينما نفذ قصر ثقافة ابورماد ورشة فنية للاطفال رسم حر من وحي الطبيعة،بجانب مسابقة ثقافية في المعلومات العامة إشراف صلاح محمود.

أقيم بقصر ثقافة رأس غارب محاضرة ثقافية بعنوان "المشاكل والخلافات الناجمة عن استخدام الهاتف أو الانترنت لساعات طويلة" قدمتها هيام جاه الله، تحدثت قائلة كشفت الدراسة أن الاستخدام المفرط للإنترنت أو إدمان الإنترنت له أضرار وسلبيات أهمها هو حدوث أضرار كبيرة في خلايا الدماغ، مما يؤدي مستقبلًا إلى الشعور بالتعب والإرهاق المزمن، كما يتسبب إدمان الإنترنت بمشاكل في النوم والأرق الناتج عن السهر لفترات طويلة، الصداع الشديد، وألم في الرقبة والكتف.

كما يقود الاستمرار بعادات الإدمان على الإنترنت إلى مشاكل في الصحة النفسية للفرد ويزيد من المشاكل الأسرية وقلة العلاقات الاجتماعية بسبب قلة الانخراط في النشاطات الاجتماعية، كما تستمر أعمال ورشة الأشغال اليدوية "لولي وخرز" لذوي الاحتياجات الخاصة لعمل حقائب من اللولي والخرز مع المدربه شوق سامح.

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