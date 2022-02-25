استعدادا للمقاصة.. الإسماعيلي يخوض التدريبات على فترتين

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، إقامة تدريبات الفريق، غدا السبت علي فترتين ” صباحية ومسائية ” .

يأتي ذلك ، ضمن تحضيرات الاسماعيلي لملاقاة مصر المقاصة يوم 1 مارس المقبل علي ملعب الكلية الحربية، صمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام التدريبات الصباحية في تمام الساعة الـ 8، فيما تجري التدريبات المسائية في تمام الساعة الـ 4 عصرا، وذلك علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية.

وكان ” حمد إبراهيم ” قد أصدر عدة قرارات تجاه لاعبيه في الساعات الماضية؛ لفرض الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق، من أجل تحسين النتائج في المسابقة المحلية، حيث قرر المدير الفني للدراويش، اعتبار الفريق في معسكر مفتوح بالإضافة إلي منع اللاعبين تمامًا من التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

كما قرر منع تصوير التدريبات الجماعية نهائيًا والاكتفاء بالأخبار من خلال المركز الإعلامي مشددًا أنه من يخالف ذلك سيتم تطبيق العقوبة المناسبة عليه.