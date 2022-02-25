خلال جولة لمحور حسب الله الكفراوي.. السيسي: تنفيذ كباري موازية للدائري بدون تقاطعات.. والانتهاء من مشروعات طرق القاهرة قبيل شهر رمضان

الرئيس السيسي خلال تفقده أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي:

حرصنا على تعدد وتنوع وسائل الانتقال من شرق القاهرة بشكل مريح

تنفيذ كباري موازية للدائري محررة الحركة ولا يوجد عليها أي تقاطعات

الهدف من الكباري الجديدة توزيع حجم وكثافة السيارات وتوفير أكثر من مسار للحركة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بسرعة انتهاء الأعمال الإنشائية لبعض الطرق والمحاور ومشروعات تطوير القاهرة قبيل حلول شهر رمضان المعظم.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وخلال الجولة، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقائمين على المشروع: "ما نتحدث عنه هو محورر موازي للدائري، وده اللي احنا عايزين نقوله للناس، اننا عملنا كباري، وكلها محاور موازية للدائري، والناس ممكن تمشي عليه".

وتابع الرئيس السيسي: "كل المحاور دي محررة للحركة عليها، وأعني أن من يسير عليها لا يجد عليها أي تقاطع، أو شيء يجعله يقف".

ووجه الرئيس السيسي، حديثه للقائمين على المشروع: "على رمضان يكون خلصان، ومتشكرين وموعدنا في رمضان".



وأثناء استماع الرئيس السيسي لشرح من أحد المسئولين في مواقع العمل، علق قائلا: "طريق السويس محور يربط شرق القاهرة وامتدادها حتى التجمع والسويس والعاصمة الإدارية، ثم كوبري سمير غانم، وهذا من شينزو آبي وحتى التجمع الأول".

مضيفا: "اللي أنا عايز أقوله إننا مش بنقول للناس إننا ربطنا، لكن عملنا تعدد وتنوع في وسائل الانتقال من شرق القاهرة بشكل مريح بحيث أني مخليتش أمام الناس وهي بتتحرك من وسط القاهرة لاتجاه شرق القاهرة إلا محور السويس أو المشير طنطاوي، لكن أنا عملت محور فريال أشرف وعمر سليمان وحسب الله الكفراوي".

وأضاف: "أنا بقول هذا الكلام علشان الناس تبقى عارفه ليه إحنا عملنا كدا، عملنا محاور كتير ليه، علشان أوزع حجم وكثافة السيارات الكثيرة، ويبقى فيه أكثر من مسار للحركة".

واستمع الرئيس السيسي لشرح أحد المسئولين عن المشروع، حيث أكد المسئول أنه تم حفر مساحة 200 ألف متر في تربة صخرية لتجنب النسف، نظرا لأن المشروع في منطقة سكنية، وتم ردم أكثر من 350 ألف متر بأعلى معايير الجودة.

وسأل الرئيس السيسي، المسئول عن موعد الإنتهاء من المشروع، ليجيب المسئول أنه متوقع الإنتهاء منه في شهر مارس القادم قبل شهر رمضان، ووجه الرئيس بضرورة توسيع حارات الطريق، لتيسير الحركة المرورية .

كما حرص الرئيس السيسي على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة أعلى كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد.

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