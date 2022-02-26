حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين أعلى الدائري

قررت جهات التحقيق، شخصان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية أعلى الطريق الدائري.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد كشفت أجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تواجد شخصان يستقلان دراجة نارية على الطريق الدائرى بالقاهرة لسرقة هواتف المحمول من المواطنين وضبط مرتكبى الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك – تيك توك" متضمناً تواجد شخصان يستقلان دراجة نارية يتربصان بالمواطنين مستقلى السيارات أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة لسرقة هواتفهم المحمولة .

من خلال جمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين ، أحدهما له معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحدهما بدائرة القسم ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف الثانى بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة ، وضبط بحوزتهما ( فرد خرطوش وطلقتان – سلاح أبيض – 7 هواتف محمولة)

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية وأقرا بإرتكابهما العديد من وقائع السرقة بذات الأسلوب والتصرف فى المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم (6أشخاص "سيئ النية" ، لهم معلومات جنائية) وأمكن ضبطهم ، وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – دراجة نارية بدون لوحات – 3 سلاح أبيض – عدد 15 هاتف محمول – مبالغ مالية) .

بمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع السرقة والمواد المخدرة بقصد الإتجار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.