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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس القابضة للمياه يعقد اجتماعا "مسائيا" لمتابعة مشروعات حياة كريمة بالشركات التابعة

صدى البلد

عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،اجتماعا مع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تنفذها الشركات التابعة، بعدد ١٠ محافظات، وهى (القليوبية - دمياط - الغربية - كفرالشيخ - الفيوم - المنيا  - بنى سويف - أسيوط - اﻷقصر - أسوان) من خلال حزم مشروعات (تنفيذ محطات مياه الشرب - مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه، مشروعات نقل مرافق، اعادة تأهيل محطات مياه الشرب، تدعيم شبكات الصرف الصحى، تنفيذ ابار ارتوازية - الوصلات المنزلية).


وشدد رئيس الشركة القابضة على المتابعة اليومية والمستمرة من رؤساء الشركات للموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة والتواجد فى موقع العمل، وأن تكون معدلات انجاز اﻷعمال خلال الفترة القادمة سريعة جدا، والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وجودة اﻷعمال المنفذة.


وأكد أهمية المكون المجتمعى والخدمى طوال مراحل المبادرة الرئاسية لتوعية وتثقيف المواطنين بأهمية المشروعات القومية، وتأثيرها على تغيير حياة المواطنين للأفضل، وضرورة نشر الوعى بضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى هذا القطاع الخدمى الحيوى والهام، وتكثيف الحملات التوعوية واﻹعلامية والتدريبة خلال الفترة القادمة.
يأتى ذلك فى إطار الزيارة التى يجريها المهندس ممدوح رسلان بنطاق محافظة أسوان لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكان قد زار محطتى مياه بلانه بطاقة ١٥ ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه فطيرة الجديدة بطاقة ٣٤ ألف متر مكعب يوم.

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