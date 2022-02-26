سيد الحمقى.. ديانا حداد تنتظر طرح أحدث أغانيها اليوم

تنتظر الفنانة ديانا حداد طرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم “سيد الحمقى”، اليوم السبت 26 فبراير، وتطرحها على طريق الفيديو كليب عبر “يوتيوب”.

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن طرح أغنية “سيد الحمقى” للفنانة ديانا حداد، اليوم السبت 26 فبراير، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق “ديزر” للموسيقى.

أحدث أعمال ديانا حداد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” - ديو غنائي يجمع بين الفنانة ديانا حداد والفنان عاصي الحلاني، يحمل اسم “عين القلب”، وذلك في 20 يناير الماضي.

أغنية “عين القلب” لـ ديانا حداد وعاصي الحلاني من كلمات الشاعر البداوي والشاعرة البداوية، ألحان: سليم سلامة، توزيع: غسان المرهج، ميكس: مصطفى عبد الرضى، ماستيرنغ: سليم سلامة.

كلمات أغنية "عين القلب":

يتوسلّك صبحي بليل أقماره

وانه يلاقي م الغوا ويشليها

الليل يسأل نجمك وسمّاره

كيف الهوا طاب او غدى يغريها

لبيك يا جهر الهوى وسراره

ونجوم ليلي والسما وما فيها

ما دون وصلك يا الموّد بشاره

ولا دون طلّك ظلةٍ نعنيها

والّا فتونك داج ليل انوارا

يشعّ من ساقك تحت موطيها

كلما تصوّب عين قلبي انظاره

تميّز روح المغرم ومخفيها

انت الحياه ابروحي المحتاره

اللي تريدك لا تبغي تجفيها

وانت النظر واللي سكنه وجاره

وانتَ النصخ وعروقي وساقيها

ما كل فيه العشق كفو جداره

ولا كل وجدٍ للروح بيسليها

صَوّبتني وشلّيت ألبي شاره

يللي تفكّ جروحي وتشفيها

أغنية عشق ضميان

حققت الفنانة ديانا حداد 3 ملايين مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم “عشق ضميان”، بعد طرحها يوم 4 سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “عشق ضميان” للفنانة ديانا حداد، من كلمات: نهى نبيل، ألحان: فايز السعيد، توزيع موسيقي: نور هاشم، مكس وماسترينج: حسام كامل.

كلمات أغنية عشق ضميان

بعد شروق الشمس والفجر لي بان

أرسلك همومي وأجمل تحية

مشتاق أبي قربك ولك عشق ضميان

ودّي بشوفك والظروف معصيّة

أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان

وحبّك سرى بي من خلية لخلية

متوسدٍ قلبي و روحي والأجفان

كنك ملكت الذات إلا شوية

ارفق بقلبٍ عاشقٍ صارله ازمان

ذاق بهواك أيام مرّة وشقية

تضحك وأنا مليان قلبي بالأحزان

ملتاع حالي بين ميتة وحيّة

في الهموم هموم والعشق بركان

وجرحٍ كبيرٍ صار يأثّر عليا

خل التغلي عنك يا أعز انسان

ارفق بروحٍ بالهوا مبتلية

انت ملكت الحسن وابهرت الأعيان

وأنا لحسنك كنت أول ضحية

ديانا حداد تكشف تفاصيل علاقتها بوالدتها وأبنائها

إطلالة مميزة أطلت بها الفنانة ديانا حداد، في ضيافة الإعلامية ديالا مكي من خلال برنامج "مشاهير" عبر تلفزيون دبي، والذي عرض في عيد الأضحى المبارك عبر سهرة فنية تكريمية، قدمت خلالها برفقة فرقتها الموسيقية مجموعة كبيرة من أغنياتها الناجحة والمتميزة بين الجمهور العربي.

وتحدثت الفنانة ديانا حداد، خلال الحوار عن جوانب كثيرة لم تذكرها سابقاً في حواراتها، مؤكدة أنها طموحة وإيجابية في كل حياتها الفنية والخاصة، ومتصالحة مع نفسها.

وتضمنت الحلقة التلفزيونية للبرنامج مجموعة من المفاجآت التي تميزت بإطلالة مصوّرة لأول مرة لبناتها "صوفي وميرا" اللاتي تحدثن عن علاقتهما بوالدتهما ديانا حداد الأم والفنانة، وحول أهم جوانب شخصيتها العائلية خلف الكواليس وبعيداً عن الإعلام، لتؤكد أن بناتها وسعادتهما هما أهم ما تسعى دائماً إلى تحقيقه من أجلهما.