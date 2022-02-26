جامعة عين شمس.. فتح باب الاشتراك بدوري كلية الصيدلة لكرة القدم

أعلن اتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس بالتعاون مع اللجنة الرياضية برعاية الشباب، عن فتح باب التقديم لدوري كلية الصيدلة لكرة القدم (Pharma Champions League) .

يقام الدوري تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة اماني اسامة كامل عميد كلية الصيدلة بالجامعة ، وتحت اشراف الدكتورة ريحاب عثمان احمد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت د. اماني أسامة عميد الكلية، أنه سيتم منح كأس لأفضل لاعب بالبطولة، وأفضل حارس بالبطولة، وكأس أفضل هداف البطولة، كما تحصل الثلاث فرق الاولي علي جوائز مالية قيمة.

وأضافت أن كل فريق مشارك يضم ٧ لاعبين علي الاكثر، ومن يرغب في الاشتراك عليه سرعة التواصل مع امين اللجنة الرياضيه باتحاد الطلاب الطالب احمد جمال، او التوجه لمكتب رعاية الشباب والاشتراك مع المسئول الرياضي بمكتب رعاية الشباب، حيث يغلق التسجيل غدا “الاحد” او بأكتمال عدد الفرق .