زراعة الإسكندرية تنظم ملتقى للتوظيف بعنوان «رواد الأعمال للقطاع الزراعي الصناعي»

نظمت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية ملتقى التوظيف الحادى عشر بعنوان "ملتقى رواد الأعمال للقطاع الزراعى الصناعى" برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، وإشراف الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد الكلية، والدكتور صبحى سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد محمد مهدى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام عبد الرزاق، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

اقرأ أيضًا:

عمرها أكثر من 110 أعوام.. مدرسة العباسية الثانوية للمتفوقين أقدم مدارس الإسكندرية.. شاهد

شارك فى سوق العمل مجموعة من الشركات الكبرى في الإنتاج الداجنى والسمكى، ورواد الأعمال بالقطاع الزراعى الصناعى، وتم عمل لقاء مفتوح خلال الملتقى بين الطلاب والخريجين وممثلى الشركات واصحاب الاعمال المشتركة فى الملتقى، لإتاحة التواصل بينهم، وعرض فرص العمل والتدريب الممكنة لتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وخلال الملتقى، تم إعلان عدد من المبادرات والدورات التدريبية لشباب الخريجين والطلاب في مجالات مهارات التواصل وتطوير الذات وتنمية الشخصية والاتصالات التسويقية والإدارة ومهارات التسويق الرقمى، وبرامج تدريبية من جهاز تنمية المشروعات مثل برنامج ريادة الأعمال وبرنامج اعرف قدراتك باعتماد من منظمة العمل الدولية، وسوف يتم عمل دورات تدريبية من خلال بعض الشركات لطلاب الكلية والخريجين.