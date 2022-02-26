رجب محروس: أى نشاط حتى لو مخالف للبيئة يدفع الضرائب

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن أى نشاط حتى ولو كان مخالفا للبيئة يقوم بدفع ضرائب، موضحًا :" الضريبة تكون على ما يحققه العمل من إيراد، وليس لـ مصلحة الضرائب دور فى أن هذا العمل مخالف أم لا".

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك جهات تقوم بمواجهة النشاط غير القانوني، ومصلحة الضرائب تكون مخصصة بجمع الضريبة.

وكشف أن الفترة الماضة شهدت أخبارا كثيرة بشأن أن المصلحة تقوم بتحصيل ضريبة من جهات غير مرخصة، وقال إن مصلحة الضرائب تحصل على ما يحقق من إيراد فقط.