الهلال يفوز على الحزم .. وأبو بكر يقود النصر للانتصار على أبها في الدوري السعودي

فاز فريق الهلال على نظيره الحزم بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “ الدوري السعودي".

افتتح البيروفي أندريه كاريلو التسجيل لـ الهلال في الدقيقة 57، أعقبه المالي موسى ماريجا بالهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 87، مؤكدًا انتصار بطل آسيا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 37 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي نفس الجولة، حقق فريق النصر انتصارًا مثيرًا على أبها بهدفين مقابل هدف.

الكاميروني فينسنت أبو بكر افتتح التسجيل للنصر في الدقيقة 37، لكن ماتيتش عادل النتيجة لـ أبها في الدقيقة 70.

وعاد أبو بكر لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 97، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 44 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.