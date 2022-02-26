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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا احتفالية داخل أحد مولات مدينة الشيخ زايد بحضور شبابي كبير من الجنسين ممن تفاعلوا مع أغانيها الاستعراضية المميزة على مدى قرابة الساعتين.

 

صعدت نيكول على خشبة المسرح مرتدية فستانًا أزرق بفتحة من الأمام واستهلت وصلتها الغنائية الاستعراضية بـ"حفضل أحلم" وسط هتافات وصيحات الإعجاب.

 

كما قدّمت سابا عدداً كبيراً من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "براحتي " ، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"  ،"سهر الليالي" و "بنت السلطان" .. بالإضافة إلى" صورة سيلفي" و" الجو حلو" التي تفاعل معها الجمهور

علي جانب آخر خطفت نيكول سابا الأنظار بمجرد ظهورها بشخصية "البارون" كضيفة شرف بمسلسل " نقل عام" بمشاركة الفنان محمود حميده حيث تجسد شخصية مركبة كعضو في منظمة تهريب دولية بالإضافة إلى حبها لاسرتها والحيوانات الأليفة وانقاذها وهو ما زاد من غموض دورها.

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نيكول سابا النجمة اللبنانية نيكول سابا اللبنانية نيكول سابا الشيخ زايد خشبة المسرح

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