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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

صدى البلد

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد بالعثور على جثة عازف لبناني داخل شقته وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين العثور على جثة جان بيير حداد، عازف كمان لا توجد به إصابات ورجحت التحريات الأولية اختناقه نتيجة تسرب الغاز.

 

وفاة الفنان اللبناني جان بيير حداد

تسبب تسرب غاز في مصرع جان بيير حداد عازف الجاز اللبناني داخل شقة في الشيخ زايد حيث عثر زملائه على جثته داخل حمام الشقة بعد تغيبه عن العمل.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد بالعثور على جثة عازف لبناني داخل شقته وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين العثور على جثة جان بيير حداد، عازف كمان لا توجد به إصابات ورجحت التحريات الأولية اختناقه نتيجة تسرب الغاز.


وشرحت التحريات أن زملاء المتوفى أبلغوا رجال الشرطة وقال أحد زملائه إنهم ذهبوا إلى الشقة للاطمئنان عليه بعد تأخره عن موعد الفرقة وعدم الرد على الهاتف.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:
 

فنان لبناني تسريب غاز الفنان جان بيير حداد مصرع فنان لبناني

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