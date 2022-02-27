ليلة الإسراء والمعراج .. كيف صعد النبي إلى السماء

كيف صعد الرسول الى السماء ليلة الاسراء والمعراج .. الإسراء: هي رحلة عظيمة أكرم الله -تعالى- بها نبيّه محمد -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس بفلسطين، والمعراج: هو ما أعقب رحلة الإسراء من الصعود بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى طبقات السماوات العليا، والوصول إلى مستوى يسمع فيه صوت الأقلام، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم.

كيف صعد الرسول الى السماء ليلة الاسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج .. بدأت أحداثُ المعراجِ بصعودِ الصَّخرة المُشرَّفة؛ إذ سارَ جبريلُ بالرّسول صلّى الله عليه وسلّم إليها، ثمَّ حملَهُ منها على جناحِهِ؛ ليصعَدَ بهِ إلى السَّماءِ الدُّنيا، ويتجلَّى بها بعدَ أن استفتَح واستأذن، فاطَّلعَ الرَّسولُ على بعضِ أحداثِ السَّماءِ الأولى، ثمَّ ارتقى بهِ جبريل إلى السَّماء الثَّانيةِ، فاستفتحَ، فأُذِنَ لهُ، فرأى فيها زكريا وعيسى بن مريمَ عليهم سلام الله جميعًا، ثمَّ ارتقى به جبريلُ إلى السَّماءِ الثَّالثةِ، فرأى فيها يوسف عليه السَّلام، ثمَّ ارتقى به جبريلُ إلى السَّماءِ الرَّابعةِ وفيها إدريسُ، ثمَّ إلى الخامسةِ وفيها هارون، ثمَّ ارتقى بهِ إلى السَّادسةِ وفيها موسى، ثمَّ إلى السّابعة وفيها إبراهيمُ عليهم صلواتُ الله جميعًا وسلامه، ثمَّ انتهى بهِ جبريلُ إلى سدرةِ المُنتهى، تقدَّمَ جبريلُ بالرّسول صلّى اللهُ عليه وسلّم إلى الحِجابِ وفيهِ مُنتهى الخَلق، فاستَلمَهُ مَلَكٌ، وتخلَّفَ عنه جبريل، فارتقى بهِ المَلَكُ حتَّى بَلَغَ العرشَ، فأنطقَهُ اللهُ بالتَّحيَّاتِ، فقال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام: (التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ)، وفيهِ فُرِضت الصَّلاةُ خمسينَ صلاةً على النَّبيِّ وأمَّتِهِ كلَّ يومٍ وليلةٍ، ثمَّ صَحِبهُ جبريلُ فأدخلهُ الجنَّةَ، فرأى من نَعيمها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت، ثمَّ عرضَ عليهِ النَّارَ، فَنَظَرَ في عذابِها وأغلالِها، ثمَّ أخرجَهُ جبريلُ حتَّى أتيا نبيَّ اللهِ موسى، فأرجَعهُ إلى ربِّهِ يسألهُ التَّخفيفَ، فخفَّفَ عنهُ عشرًا، ثمَّ أرجَعهُ موسى فسألهُ التَّخفيفَ، فخفَّفَ اللهُ عنهُ عشرًا، ثمَّ لم يَزلْ بينَ ربِّهِ وموسى حتَّى جَعلَها الله خمسَ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلَةِ، ثمَّ أرجَعَهُ موسى إلى ربِّهِ يسألهُ التَّخفيف، فأعرَض الرَّسولُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ عن ذلكَ؛ استحياءً من الله تعالى وإجلالًا، فناداهُ ربُّه: (إنِّي قد فرضْتُ عليكَ وعلى أمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً، وَالْخَمْسُ بِخَمْسِينَ، وَقَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي)، ثمَّ عادَ بهِ جبريلُ إلى مضجَعِهِ، وكلُّ ذلِكَ في ليلةٍ واحدةٍ.

كيف صعد الرسول الى السماء ليلة الاسراء والمعراج

صعود الرّسول إلى السّماء وسيلة المعراج وآلة الصعود إلى السماوات العلا لم تثبت بحديثٍ صحيحٍ، وإنّما جاء ذكرها بأحاديث وروايات ضعيفة لا يُعتدّ بها عند أهل العلم، خلافًا لوسيلة الانتقال في رحلة الإسراء من مكّة إلى بيت المقدس؛ فقد ثبت أنّها كانت عن طريق البُراق وصحّ بها الخبر، ولكنّ الروايات الصحيحة لم تذكر أنّ جبريل -عليه السّلام- أخذ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- على البراق مرّة ثانية بعد الخروج من المسجد الأقصى والعروج إلى السّماء، ولم تذكر تلك الروايات الثابتة أيّ شيء عن البراق في محطّات رحلة المعراج إلى السّماوات العُلى، وهناك من الباحثين المعاصرين من يُؤيّد فكرة وجود وسيلة للمعراج غير البراق اعتمادًا على استنباط لبعض الروايات، وسمّوها وسيلة المعراج فقد تكون كالدرج أو السّلم الذي يُصعد به، لكنّه ليس كسلالم الدنيا، وبالرّغم من افتراض هذا الاحتمال إلا أنّه لا يرقى إلى درجة القطع واليقين، ولم تشغل مسألة كيفيّة الصعود من الأرض إلى السّماوات كتّاب السيرة والباحثين في تفاصيلها، وإنّما كان جُلّ مُرادهم أنْ يثبتوا أنّها معجزة إلهيّة جاءت تكريمًا للنبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- في مرحلة حرجة من عمر الدّعوة، مع ما يتبع ذلك من الدّلالات والعِبر والعِظات، واهتموا بإثبات أنّ مُجريات تلك الرحلة المُعجِزة كانت يقظة وليس في المنام، وكانت بالجسد والرّوح معًا، وحذّروا من كتاب مُلفق يتناول أحداث تلك الرّحلة بأحاديث وروايات باطلة لا يصحّ منها شيء، وتنسب زورًا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ويسمّى الكتاب بمعراج ابن عبّاس.

الإسراء والمعراج.. تمر علينا هذه الذكرى الطيبة كل عام حادثة الإسراء والمعراج والتي هي واحدة من المعجزات العظيمة لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- والتي ذكرها ربنا في القرآن الكريم.

وتعد رحلة الإسراء رحلة عظيمة أكرم الله -تعالى- بها نبيّه محمد -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس بفلسطين، أما المعراج هو ما أعقب رحلة الإسراء من الصعود بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى طبقات السماوات العليا.

الإسراء والمعراج جاءت الحكمة منها بعدما سدّ أهل الأرض الأبواب أمام دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءت رحلة الإسراء والمعراج لتُبيِّن لهم أن الآفاق مفتوحة أمام الدعوة، وأن الله -تعالى- سينصر نبيّه، بالإضافة إلى مؤانسة الله -تعالى- لنبيّه وتعويضه بعدما نالت قريش منه بعد عام الحزن الذي توفّيت فيه زوجته خديجة وعمّه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ضد قريش، وبعد الأذى الذي تلقّاه من أهل الطائف عند هجرته إليهم.