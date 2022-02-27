زي المطاعم.. طريقة عمل السلمون ألفريدو باستا

السلمون ألفريدو باستا هي مكرونة غنية بجبنة البارميزان ومخلوطة مع السبانخ، ويستغرق تحضير طبق المكرونة هذا 25 دقيقة فقط.

السلمون ألفريدو باستا

السلمون ألفريدو باستا هي وصفة باستا بيني كريمية ممزوجة بأوراق السبانخ وجبن البارميزان.

مكونات السلمون ألفريدو باستا

2 ستيك سلمون

100 جرام من أوراق السبانخ

1 كوب بصل مقطع

1 ملعقة صغيرة ثوم مبشور

1.5 كوب كريمة خفيفة

1 كوب جبن بارميزان مبشور

نصف كوب جبن شيدر (اختياري)

350 جرام من باستا بيني

زيت نباتي

ملح وفلفل أسود

ماء لغلي المكرونة

طريقة عمل السلمون ألفريدو باستا

- يُضاف زيت الزيتون إلى المقلاة على نار متوسطة، بمجرد أن يصبح ساخنًا أضف السلمون.

اقليها لمدة 3-5 دقائق أو حتى يتحول لونها إلى البني، اقلب إلى الجانب الآخر وكرر العملية.

- أخرج السلمون من المقلاة. استخدم يدك النظيفة لإزالة العظام ورقائق السلمون. اجلس جانبا.

- صب الماء والملح والزيت النباتي في القدر على نار عالية.

- عندما تبدأ في الغليان، أضيفي المكرونة.

- اخفضها حتى تنضج واتركها تطهى.

- صفي المكرونة واحتفظي بما لا يقل عن نصف إلى نصف كوب من ماء المكرونة لصلصة ألفريدو.

- أضف الزيت النباتي إلى قدر طهي منفصل. بمجرد أن يسخن ، أضف البصل المفروم والثوم. يقلب لبضع دقائق حتى يصبح شفاف.

- أضيفي الكريمة الخفيفة وجبنة البارميزان وجبنة الشيدر. يقلب حتى يتجانس

- أضف ماء المكرونة للتأكد من أن الصلصة أقل سماكة بسبب الكريمة والجبن

- أضف أوراق السبانخ إلى القدر. يحرك المزيج.

- أضف رقائق السلمون إلى القدر.

- أضف المكرونة بيني إلى القدر. وقلبي مرة أخرى قبل إطفاء النار.

- عند التقديم ، تُغطى المكرونة بجبنة البارميزان.