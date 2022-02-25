لذيذة ومختلفة .. طريقة عمل مكرونة بينك صوص

تعد المكرونة هي احدي الاكلات التي يعشقها الجميع والتي تقدم بطرق مختلفة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل المكرونة بينك صوص

* طريقة عمل مكرونة بينك صوص.



المقادير :

كيس مكرونة" أقلام ويمكنك عمل الطبق بأي نوع من المكرونة

معلقة كبيرة زيت نباتي

2 فصوص ثوم

بصلة مفرومة جيداً

كوب كبير من عصير الطماطم

كوب ونصف من الكريمة اللباني للطبخ

مكعب مرقة دجاج

نصف كوب جبن موتزاريلا

نصف كوب جبن شيدر أحمر أو اصفر

التوابل "ملح وفلفل اسود"



طريقة التحضير مكرونة بينك صوص



قومي بسلق المكرونة نصف سلقة بماء به ملح وزيت حتى لا تتعجن

في حلة متوسطة ضعي الزيت مع البصل المفروم والثوم وقلبيه حتى يذبل قليلاً

ضعي عصير الطماطم واتركيه 5 دقائق حتى يتسبك جيداً

قومي بإضافة التوابل من الملح والفلفل الاسود ومرقة الدجاج

ضعي كريمة الطبخ وقلبيها جيداً

ضيفي المكرونة واتركيها حتى تسخن

ثم قومي بوضع الجبن الموتزاريلا المبشورة والشيدر

يقدم ساخن مع وضع بعض من عيدان البقدونش المبشور للتزيين