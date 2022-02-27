نادية الجندي تنعي جالا فهمي : «وفاتها صدمة كبيرة ليا»

بكلمات مؤثرة..

ودعت النجمة نادية الجندى، الفنانة جالا فهمي التي غيبها الموت أمس السبت بشكل مفاجئ إثر تعرضها لأزمة قلبية عن عمر يناهز 59 عامًا.



ونشرت نادية صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها علي انستجرام وكتبت "حبيبتي جالا فهمي وفاتها صدمة كبيرة ليا ربنا يرحمها يارب كانت إنسانة وفنانة جميلة تربطني بيها علاقة طيبة هي وأسرتها والدتها ووالدها المخرج الكبير اشرففهمي"



واضافت "كانت معانا الصيف الماضي فى الساحل الشمالى كنت بحبها جداً وحزنت جداً بسماع خبر وفاتها ربنا يرحمها يارب ويجعل مثواها الجنة خالص العزاء للسيدة والدتها وابنها عمر ربنا يصبرهم ويصبر أسرتها وكل محبيها .. البقاء لله".



توفيت الفنانة جالا فهمي، مساء اليوم عن 59 عامًا، حيث أعلن شقيقها خبر الوفاة من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك.



بينما تواصل “صدى البلد” مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الذي أكد بدوره خبر الوفاة بعد التواصل تليفونيًا مع شقيق جالا فهمي.



جالا فهمي هي ابنة المخرج أشرف فهمي وقبل أن تتجه للتمثيل عملت بماسبيرو لسنوات وقدمت برنامجا إذاعيا ولكنها بعد ذلك تفرغت للتمثيل.



وشاركت جالا فهمي في بطولة عدة أفلام أبرزها جالا جالا وطأطأ وريكا وكاظم بيه وكيد العوالم واول مرة تحب يا قلبي، كما شاركت في بطولة مسلسل "ليالي الحلمية" ومسلسل "الوسية".



وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة جالا فهمي بالتمثيل، فيلم "أول مرة تحب يا قلبي" الذي عرض بالسينمات عام 2003، وقدمت ضمن أحداثه الدرامية شخصية سهام شكري.



الفيلم شارك في بطولته تامر عبدالمنعم وجالا فهمي ونورهان وطارق عبدالعزيز ولطفي لبيب وضياء عبدالخالق وأشرف مصيلحي وعلاء زينهم، ومن تأليف ماجدة خيرالله، ومن إخراج علاء كريم.