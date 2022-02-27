أيمن الكاشف عن هزيمة القطبين: لا يوجد مستحيل مع الأهلي والزمالك

قال أيمن الكاشف المعلق الرياضي، أن نتائج الزمالك والأهلي ليست سعيدة، بعد الهزيمة اليوم ببطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف أيمن الكاشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ من مصر” المذاع على قناة cbc، أن الجماهير المصرية كان لها طموح كبير والأهلي معودنا أنه قادر في كل وقت، وخاصة أن القاعدة الشهيرة تقول اللي ضيع يستقبل.

وأوضح أيمن الكاشف أنه تابع الموتمر الصحفي للمدير الفني لفريق صن دوانز، والذي أكد أنه جاء القاهرة لكسب الأهلي، مشيرا إلى أنه قطع شوطا كبيرا في تأهله، والأهلي هو المنافس له بالمجموعة، وهو فريق قوي ويلعب كرة حديثة، وفي جميع السنوات هو كان مرشح للبطولة مع الأهلي، والأهلي أهدر فرصا كتيرة لا تضيع في هذا اللقاء.

وتابع أيمن الكاشف أن نادي الزمالك ليس له حظ وأهدر العديد من الفرص في اللقاءات السابقة، وهذا أدى إلى صعوبة الموقف، وكذلك الاهلي، ويجب على الفريقين أن يلعبوا المباريات القادمة مباريات نهائية، ولكن لا يوجد شيء مستحيل على الأهلي والزمالك.