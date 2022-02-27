تيمور كيمنك ينضم لمسلسل راجعين يا هوا”مع خالد النبوي

انضم الفنان العراقي تيمور كيمنك إلى المسلسل الدرامي الجديد “راجعين يا هوا” للنجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويبدا تيمور كيمنك تصوير دوره في العمل ، بعد أن كثف المخرج محمد سلامة ساعات التصوير لتصل إلى 18 ساعة يوميًا لأبطاله للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

ويلعب تيمور دور شقيق نور النبوي خلال أحداث المسلسل، ويقوم خالد النبوي بدور عمه ضمن أحداث العمل.

مسلسل "راجعين يا هوا

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم من إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية للمؤلف سليمان عبدالمالك، وبدأ فريق العمل في تصويره شهر يناير الماضي.

المسلسل بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.