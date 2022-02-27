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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيبسي بالنيتروجين..شركة عالمية تعلن إنتاج مشروبات غازية غريبة

مشروبات غازية
مشروبات غازية

أعلنت شركة بيبسيكو الأمريكية عن إنتاج أول مشروب غازي في العالم مملوء بالنيتروجين وأخف على الأمعاء من المشروبات الغازية العادية.

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وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن المشروب المسمى «نيترو بيبسي»، سيطرح في أسواق الولايات المتحدة غدا 28 مارس، ويتوفر بنكهة «البيبسي» العادية وبنكهة الفانيليا.


ويستخدم النيتروجين بشكل أكثر شيوعاً مع القهوة، حيث تنتج متاجر «ستاربكس» قهوة باردة مملوءة بالنيتروجين، لها ملمس حريري وتحتوي على رغوة كثيفة.


إلا أن «بيبسيكو» قررت تجربة استخدام الغاز لإنتاج مشروب ينتج نسيجاً رغوياً ناعماً وفريداً عند فتحه.


ويهدف «نيترو بيبسي» إلى جذب المستهلكين الذين لا يحبون المشروبات الغازية المليئة بالبيكربونات.


وقال تود كابلان، نائب رئيس التسويق في «بيبسيكو»، في بيان صحافي: «في حين كانت المشروبات الغازية مشروباً مفضلاً للعديد من المستهلكين على مدار القرن الماضي، لا يزال بعض الناس يقولون إن البيكربونات الثقيلة تمثل عائقاً أمام تقبلهم لهذه المشروبات».


وأضاف كابلان أن «نيترو بيبسي» سيمثل «قفزة هائلة إلى الأمام في مجال إنتاج المشروبات الغازية وسيعيد تعريف الكولا لسنوات قادمة».

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